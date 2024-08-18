Страх ескалації - просто прикриття: чому США не дозволяють бити вглиб РФ - Світан

Деякі домовленості, на думку Світана, були зірвані після зняття Байдена з виборів США.

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ЗСУ обходяться поки що без допомоги США в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія, Генштаб

Військовий експерт Роман Світан вважає "міфом" страх США перед ескалацією бойових дій в Україні, яким Вашингтон аргументує свою відмову ЗСУ в дозволі завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії, незважаючи на вдалу Курську операцію.

Як розповів Світан під час чату на Главред, найімовірніше, йдеться про якісь внутрішні домовленості Америки з Росією. А ось поширена думка про нібито переляканий Захід - всього лише міф.

Водночас деякі домовленості було зірвано після зняття Байдена з виборів - інакше Україні не дали б нікуди рухатися, погодився Світан, маючи на увазі Курську операцію.

А ось домовленість щодо незавдання по Росії глибоких ударів усе ще зберігається.

"Нам потрібно домогтися зняття обмежень на використання західної зброї і почати працювати нею по російській території. Щойно її (домовленість, - Главред) буде знято, ми одразу ж почнемо працювати. Або у цієї домовленості термін дії закінчиться, або "чорний лебідь" пролетить. Адже все може бути", - сказав Світан.

Дивіться відео чату з Романом Світаном з аналізом перспектив Курської операції ЗСУ:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для нашої держави, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександру Сирському в суботу, 17 серпня.

До слова, українська авіація знищила вже другий міст через річку Сейм у Курській області. Це матиме великий вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних можливостей.

На думку американського військового аналітика, професора Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джона Дені, операція ЗСУ в Курській області - це не тимчасова акція, а частина довготривалої кампанії. Вона може тривати до 2025 року.

Але хоча росіяни виводять частину своїх підрозділів з України для посилення угруповання в Курській області, це не призводить до значного зменшення особового складу на фронті.

Крім того, Сполучені Штати Америки вже понад місяць не відповідають на запит Британії з пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії. Британські військові припускають, що США "тягнуть час", щоб оцінити наслідки української операції на території Росії, перш ніж ухвалювати рішення.

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