США готуються до прийняття найбільшого пакету допомоги: має вистачити на цілий рік

США готуються до виділення чергової фінансової допомоги / Фото Reurters, Flickr

США планують виділити Україні великий пакет допомоги, якого вистачило б на весь наступний рік. Очікується, що розмір допомоги складе 50 мільярдів доларів. Про це повідомляє NBC News.

"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік", - сказав сенатор-республіканець.

Цей пакет допомоги може бути прийнятий до січня наступного року. Він, швидше за все, буде частиною зведеного законопроекту про витрати. Таке рішення може бути прийняте у зв'язку з побоюваннями, що новий Конгрес може більш скептично ставитися до допомоги Україні.

Варто відзначити, що Адміністрація Байдена поки не давала офіційного запиту на нове фінансування. В цілому Конгрес виділив Україні вже 65 мільярдів доларів з початку російського вторгнення.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

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