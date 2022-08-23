Синдром втоми: найгірший сценарій війни вже позаду - Резніков

Найгірший сценарій війни вже позаду-Резніков / скріншот

Зараз Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою, найгірший сценарій війни вже позаду, заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню CNN.

"Ми перебуваємо на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших стримуючих чинників", - заявив міністр.

За інформацією міністра, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни. ЗСУ розпочали контрнаступ "на іншому напрямку".

Резніков назвав "синдром втоми" в міжнародному співтоваристві однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.

"Я називаю це синдромом втоми. Для мене це одна з головних загроз. З цією загрозою слід працювати. Нам потрібно питати людей. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас", - сказав міністр.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данилов.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

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