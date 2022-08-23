Синдром втоми: найгірший сценарій війни вже позаду - Резніков

Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни. ЗСУ почали контрнаступ "на іншому напрямку", повідомив міністр.
Зараз Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою, найгірший сценарій війни вже позаду, заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню CNN.
"Ми перебуваємо на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших стримуючих чинників", - заявив міністр.
За інформацією міністра, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни. ЗСУ розпочали контрнаступ "на іншому напрямку".
Резніков назвав "синдром втоми" в міжнародному співтоваристві однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.
"Я називаю це синдромом втоми. Для мене це одна з головних загроз. З цією загрозою слід працювати. Нам потрібно питати людей. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас", - сказав міністр.
Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данилов.
Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.
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