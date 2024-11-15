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РФ створює фейкову "перемогу": в DeepState пояснили, що відбувається на Чернігівщині

Руслана Заклінська
15 листопада 2024, 19:29
735
Російські загарбники зайшли на пусту територію і оголосили про велику "поб'єду", пояснили аналтики.
РФ створює фейкову 'перемогу': в DeepState пояснили, що відбувається на Чернігівщині
Російські загарбники зайшли на пусту територію на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригда

Коротко:

  • Окупанти створюють фейкову "перемогу" на Чернігівщині
  • Росіяни намагаються викликати паніку серед населення
  • Ситуація в Чернігівській області не змінилася

У покинутому селі на Чернігівщині росіяни створюють "фейкову перемогу". Окупанти зайшли в пусті села на території області, які відрізані водою від материкової частини України, щоб здійснити інформаціну операцію. Про це повідомили в DeepState.

Російські війська заявили про початок "якоїсь операції" в Чернігівській області, стверджуючи, що ЗСУ нібито деморалізовані і відступають. За даними Державної прикордонної служби України, після знищення мосту біля Грем'яча, села Мурав'ї, Новоселівка та Колос стали відрізаними річками Десна та Судость. Водночас зазначається, що в цих селах не залишилося місцевих жителів.

відео дня

"Цілком очевидно, що мати спостережні пункти в таких умовах для Сил Оборони не є доцільним, адже будуть просто загиблі чи зниклі безвісти. Відповідно обороняти даний півострів сенсу немає. Росіяни зайшли на пусту територію і оголосили про велику "поб'єду", - зазначили в DeepState.

Крім цього, росіяни навіть встановини свій прапор на зруйнованому мосту з боку півострова, що також є частиною роспропаганди. Ці дії використовуються для того, щоб створити паніку серед населення, яке не користується картами і орієнтується лише на новини.

"Висновок. Росіяни зайшли в пусті села на території, які відрізані водою від материкової частини України. Зробили з цього медійку. Ситуація там не змінилася", - наголосили аналітики.

ДРГ в Чернігівській області - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 листопада в ЗМІ з'явилась інформація, що російські військові нібито зайшли на Чернігівщину в села Грем'яч і Мурашки. Окупанти, за повідомленням, встановили прапор на мосту через річку Судость.

Однак, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко спростував ці дані, заявивши, що російські ДРГ не заходили в місто Грем'яч. За його словами, диверсанти встановили прапор біля зруйнованого мосту, але не переходили його. Демченко підкреслив, що українські війська повністю контролюють ситуацію на цьому напрямку.

Крім цього, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що загрози вторгнення РФ на Чернігівщину немає, є лише невелика загроза від ДРГ. Він також назвав історію про Грем'яч інформаційною операцією ворога.

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Що таке DeepState?

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