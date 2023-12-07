Росіяни завдали ракетного удару по шахті на Донеччині: є поранениц

У четвер, 7 грудня, росіяни здійснили ракетний удар по шахті "Торецьквугілля" у Донецькій області. В результаті цього удару один з працівників, 32-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
"Росіяни продовжують енергетичний терор. Завдано ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля". Поранення отримавши 32-річний працівник, його доставлено до лікарські. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено", - зазначили у Міненерго.
Ракетний удар окупанти завдали після 16: 00. Внаслідок атаки значно пошкоджено обладнання і робота шахти припинили.
На момент удару у шахті перебували шию шахтарів. Їх удалося вивести на поверхню, але шахта залишається без електропостачання. Фахівці вже проводять огляд, щоб встановити розміри завданих пошкоджень.
Атаки РФ
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня у Хмельницькій області зафіксували вибухи. Внаслідок чого працювала протитиповітряна оборона в регіоні.
Також На Львівщині в ніч на 5 грудня три безпілотники типу "Шахед" здійснили удар по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Як повідомив Главред, під час нічної атаки 4 грудня Російська Федерація використала дрони "Шахед", щоб атакувати критичну інфраструктуру На Прикарпатті. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували всі цілі, завдавши їм знищення.
Читайте також:
- РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося: всі подробиці
- Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух
- РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України