Росіяни завдали ракетного удару по шахті на Донеччині: є поранениц

Російські окупанти вдарили ракетою по шахті "Торецьквугілля".

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РФ вдарила ракетами по шахті / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

У четвер, 7 грудня, росіяни здійснили ракетний удар по шахті "Торецьквугілля" у Донецькій області. В результаті цього удару один з працівників, 32-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Росіяни продовжують енергетичний терор. Завдано ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля". Поранення отримавши 32-річний працівник, його доставлено до лікарські. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено", - зазначили у Міненерго.

Ракетний удар окупанти завдали після 16: 00. Внаслідок атаки значно пошкоджено обладнання і робота шахти припинили.

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На момент удару у шахті перебували шию шахтарів. Їх удалося вивести на поверхню, але шахта залишається без електропостачання. Фахівці вже проводять огляд, щоб встановити розміри завданих пошкоджень.

Атаки РФ

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня у Хмельницькій області зафіксували вибухи. Внаслідок чого працювала протитиповітряна оборона в регіоні.

Також На Львівщині в ніч на 5 грудня три безпілотники типу "Шахед" здійснили удар по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Як повідомив Главред, під час нічної атаки 4 грудня Російська Федерація використала дрони "Шахед", щоб атакувати критичну інфраструктуру На Прикарпатті. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували всі цілі, завдавши їм знищення.

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