Росія вдарила ракетами по Харкову, є приліт: подробиці

Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову - жителі міста та області чули вибухи, ворог в черговий раз використав зенітні ракетні установки С-300.

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Окупанти завдали удару по цивільному об'єкту - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Удари наносилися з міста Бєлгорода, країни-агресора Росії. Ворог ударив по дитячому оздоровчому центру. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Telegram-каналі він приблизно о 23:01 повідомив, що росіяни завдали удару по місту.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебуваєте в укриттях", - сказав Синєгубов.

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Трохи пізніше він уточнив, що окупанти вдарили по Харкову із ЗРК С-300.

"Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!"- підкреслюється в повідомленні.

Війська РФ вдарили по цивільному об'єкту

Голова Харківської ОВА Синєгубов розповів, що росіяни вдарили по дитячому оздоровчому центру.

"Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт! Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Дані оновлюються", - сказав чиновник.

Удар військ Росії по Харкову

Окупаційні війська РФ знову почали активно обстрілювати Харків. 29 грудня вранці вони провели три хвилі обстрілів міста. У Харкові фіксували 22 прильоти. Загарбники завдали ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

30 грудня російські окупанти вдарили по центру Харкова. Загарбники потрапили в житловий будинок. Частково пошкоджено готель Kharkiv Palace.

Після цього росіяни ще декілька разів атакували Харків. 3 січня місто знову обстріляли ракетами С-300.

7 січня у місті та Харківській області прогриміли потужні вибухи. Росіяни завдали мінімум два удари.

Вранці 8 січня окупанти завдали масований удар по Україні. Були атаковані, в тому числі, і Харків, а також населений пункт у Харківській області. Удари призвели до руйнувань.

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