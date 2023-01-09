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Резніков повідав, кого будуть брати в ЗСУ в першу чергу і чи буде посилена мобілізація

9 січня 2023, 16:56
Міністр оборони нагадав, що мобілізація триває з 24 лютого 2022 року.
Резніков, мобілізація
Резніков повідав, кого будуть закликати в першу чергу / колаж фото УНІАН

Військово-політичне керівництво України оголосить про посилення мобілізації в публічному форматі - якщо виникне потреба в такому. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков у прямому ефірі єдиного телемарафону.

Як каже чиновник, на даний момент в Україні ще не призвали всі сто відсотків запланованого складу за попереднім планом.

"У масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу необхідності. Але, звичайно, ситуація може на фронті змінитися будь − яким способом в будь-який момент, тому в залежності від того, як будуть розвиватися події, буде прийматися рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектора безпеки і оборони, нам потрібно збільшувати мобілізацію", - сказав він.

За словами Резнікова, зараз підрозділи ЗСУ поповнюються і доукомплектовуються фахівцями, найсильніше необхідними для виконання окремих завдань.

Чиновник зазначив, що Україна "заповнює втрати, бере спеціальних фахівців для певних завдань". Він підкреслив, що загальна мобілізація вже оголошена в лютому 2022 року (відразу після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну) і вона проходить з потрібною швидкістю.

"І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там введений", — резюмував міністр.

Мобілізація в Україні

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень і проведення ротації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – закличуть людей певних спеціальностей.

20 грудня начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, мобілізація продовжена до 19 лютого 2023 року, але нові її хвилі поки не плануються.

Інші новини:

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