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Перевірка на "вошивість": експерт спрогнозував, до чого призведе відступ росіян на півдні

Дмитро Відоменко
15 листопада 2023, 20:28
Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, до яких результатів призведе можливий відступ росіян у Херсонській області.
Грабський, контрнаступ
Відступ росіян на Херсонщині призведе до обвалу Південного фронту окупантів - Грабський / колаж Главред, фото УНІАН

Окупаційна армія РФ триматиме лінію фронту на півдні України до останнього моменту. Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів військовий експерт Сергій Грабський.

На його думку, відступ противника в Херсонській області призведе до обвалу всього Південного фронту армії окупантів.

"Конфігурація сил і засобів противника говорить про те, що вони відчайдушно намагаються утримати цю лінію фронту. Тому, можливо, це була спроба вкидання або перевірка на "вошивість" в першу чергу своїх внутрішніх ресурсів", – сказав Грабський.

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Експерт каже, що обвал Південного фронту окупантів автоматично спричинить за собою:

  • блокування анексованого Криму;
  • створення передумов для того, що Україна отримає перевагу в розвитку своєї морської торгівлі;
  • прикритий Кінбурнською косою порт Миколаїв і Херсон – додаткові логістичні можливості розширення "зернового коридору", гроші і можливість для України вести бойові дії.

Тому-то, каже Грабський, російські війська відчайдушно б'ються за Кінбурнську косу, чинять опір, незважаючи на втрати, перекидають туди резерви і тримають позиції.

"Про відхід саме в цьому випадку мови бути не може, тому що це призведе до обвалу всього Південного фронту", – підсумував експерт.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський - український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, генерал ЗСУ Олександр Тарнавський заявив про те, що Україна перейшла в контрнаступ на Мелітопольському напрямку і розповів про успіхи на півдні. Водночас українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки. Він також зазначив, що підрозділи ракетних військ і артилерії, що входять до складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", за останню добу виконали 847 вогневих завдань.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розкрив, як ЗСУ зможуть потужно просунутися. Він розповів, якщо не буде додаткової техніки в цьому році, то навіть на відстань в 80 кілометрів буде дуже важко просунутися ЗСУ.

У Сухопутних військах розповіли про те, що російські окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку. Російські війська перейшли від пасивної оборони до активних дій, спрямованих на розвідку слабких місць української оборони.

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війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Сергій Грабський
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