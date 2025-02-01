Загинули усі: чоловік втратив родину внаслідок ворожого удару по Полтаві

Дитина, що загинула у Полтаві через руйнування будинку, була внучкою військового пенсіонера.

https://glavred.net/ukraine/pogibli-vse-muzhchina-poteryal-semyu-v-rezultate-vrazheskogo-udara-po-poltave-10635947.html Посилання скопійоване

Чоловік втратив трьох членів родини / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Головне:

Житель Полтави втратив сина, невістку та внучку внаслідок обстрілу міста

Сім'я перебувала в епіцентрі вибуху

1 лютого країна-агресор Росія атакувала Полтаву, внаслідок чого руйнування зазнала багатоповерхівка. Рятувальна операція на місці удару триває, однак вже відомо про 8 загиблих, серед яких родина військового пенсіонера Ігоря.

Чоловік розповів про втрату журналістці Марії Малєвській, яка опублікувала відповідне відео в Instagram. За словами жителя Полтави, ворожа атака забрала у нього сина, невістку та маленьку онучку.

відео дня

Сім'я, що загинула, перебувала в епіцентрі удару, коли було зруйновано під'їзд багатоповерхівки з 1 по 5 поверх і спалахнула пожежа.

"Вся сім'я, молоді люди 37 років, онучці 9 років... Її (Росію - Главред) тепер 100 років будуть всі ненавидіти", - сказав чоловік.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розповіді чоловіка про втрату під час атаки РФ:

Удар РФ по Полтаві - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в ранок неділі, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку зросла до п'яти, 22 людини було врятовано, але рятувальна операція триває.

Вже у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Полтаві є 17 постраждалих та 8 загиблих внаслідок ворожого обстрілу.

Більше новин:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред