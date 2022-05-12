Підполковник спецназу російського ГРУ відправився з України додому як "вантаж 200"

Альберт Карімов був ліквідований в Україні / Фото twitter.com/666_mancer, УНІАН

В Україні ліквідовано підполковника спецназу Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії Альберта Карімова.

Про ліквідацію російського окупанта в Twitter у середу, 11 травня, повідомив блогер Necro Mancer.

Також повідомлення про похорон Карімова публікували в забороненій в Україні російській соціальній мережі Вконтакте.

Альберт Карімов був родом з Башкирії. Окупанта поховають у Башкирському селі Тирлянське.

Альберт Карімов / Фото twitter.com/666_mancer

Як зазначається, Карімов загинув "в ході спеціальної військової операції на території України". Так російська пропаганда називає повномасштабну війну проти України.

Як повідомляв Главред, в кінці квітня в тимчасово окупованому РФ Севастополі поховали Олексія Охоту - командира розвідувального взводу розвідувального батальйону, що дислокується в Севастополі, 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Він був ліквідований ЗСУ після початку агресії РФ в Україні.

Крім того, в Україні ліквідували зрадника України, що долучився до окупантів після анексії Криму. В якості вантажу 200 в РФ відправився командир взводу Кирило Костенніков з Севастополя. Він був убитий на Донбасі.

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