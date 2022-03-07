Під Києвом окупанти обстріляли хлібзавод, багато жертв

Війна в Україні / Reuters

Російські окупанти 7 березня завдали авіаудару по ДП Макарівський хлібозавод, який знаходиться в Макарові.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"7 березня в м. Макарів в результаті авіаудару сталося попадання снаряда на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується)". - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих.

"За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в заяві відомства.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

Крім цього, сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів української та російської делегацій щодо війни в Україні, зустріч стартує о 16:00. Сторони планують говорити про гуманітарні коридори.

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