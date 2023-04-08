"Вони все бачать!": Скабєєва закотила істерику перед контрнаступом ЗСУ

Судячи з усього, пропагандистка вже не вірить в те, що окупанти утримають оборону.

https://glavred.net/ukraine/oni-vse-vidyat-skabeeva-zakatila-isteriku-pered-kontrnastupleniem-vsu-10462207.html Посилання скопійоване

Скабєєва закотила істерику перед контрнаступом ЗСУ / скріншот

Перед контрнаступом ВСУ у російських пропагандистів почалася справжня істерика.

Путіністка Ольга Скабєєва в ефірі росТВ не розуміє, як російські окупанти можуть готуватися до оборони Криму, коли американці за всім спостерігають.

Йдеться про супутникові знімки американської компанії Maxar, які напередодні публікувало видання The Washington Post.

відео дня

"Іншими словами, американці все бачать! А якщо так, то, значить, і українці! У цьому сенсі як влаштовувати оборону, коли все взагалі, як на долоні?",- поскаржилася Скабєєва.

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому, що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. На той час триватиме Оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

6 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомості про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

Вам може бути цікаво: