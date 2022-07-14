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Окупанти хочуть запустити завод "Азот", що загрожує жертвами та катастрофою - ОВА

14 липня 2022, 23:57

Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв і техногенної катастрофи.

Сєвєродонецьк
Росіяни хочуть запустити завод Азот у Сєвєродонецьку / Колаж Луганська ОВВА, УНІАН

У Сєвєродонецьку окупанти хочуть знову запустити в роботу завод Азот, але це загрожує дуже небезпечною техногенною катастрофою, повідомив в Telegram начальник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами чиновника, раніше ворог заявив про намір відновити роботу заводу.

"У свою чергу в Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнування на території комбінату і неможливо без відповідних фахівців" ,- зазначив Гайдай.

Під час бойових дій були пошкоджені обидва аміачних цехи і цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства - системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство зруйновані два сховища метанолу.

Повністю зруйнована і система електропостачання "Азоту". А руйнування системи очищення стічних вод "азоту" завдало значної шкоди Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Новини Донбасу онлайн:

При цьому російські окупанти вже розшукують в місті працівників "Азоту" і запрошують на роботу, навмисно піддаючи їх небезпеці.

"Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв і техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", - додав Гайдай.

ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій в Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості з цього питання.

Читайте також:

війна в Україні Сєвєродонецьк військова агресія РФ Сергій Гайдай
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