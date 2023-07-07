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Огризко спрогнозував, чи буде Захід "задобрювати" Росію

Дмитро Відоменко
7 липня 2023, 12:22 оновлено 7 липня, 13:15
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Досвідчений дипломат Володимир Огризко особливо звертає увагу українців на деяку половинчастість позиції Заходу.
НАТО, Україна, Росія, Огризко
Захід не може допустити поразки України - Огризко / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Західні країни навряд чи підуть на те, щоб "задобрити" країну-агресора РФ ‒ особливо за умови загрози теракту Запорізької АЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо ми говоримо про Захід як про країни, що об'єднуються певними цінностями, то програвати Заходу в Україні означає програвати всі свої цінності. Якщо вони дійсно є для них важливими, то такої поразки бути не може. Що означатиме, якщо в умовному мирному договорі буде записано, що захоплені землі залишаються під російським контролем? Це означатиме, що система міжнародного права, що існувала після Другої світової війни, припинила функціонувати. І це означає, що будь-хто, де завгодно - може бути Азія, Африка, будь-яка країна в будь-якій точці світу - може напасти на свого сусіда, захопити частину території і сказати, що так і було. А це - катастрофа глобального характеру", - сказав він.

Огризко звертає увагу на деяку половинчастість позиції Заходу ‒ з одного боку, він не може допустити поразки України, а з іншого ‒ не хочуть повної поразки путінського режиму.

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"Тому я думаю, що, навіть прикриваючись тезами про світ і те, щоб більше не гинули люди, не можна пояснити і виправдати такий підхід. Так чи інакше, Захід з цим погодитися не може. Отже, не може бути припинена поставка озброєнь, надання Україні фінансової, економічної та іншої допомоги, тому що поразка України - поразка заходу. Можна дати багато і відразу, і переламати хід війни на користь України, але тоді виникає питання про те, що Росія може після поразки в Україні розсипатися. Тому що, швидше за все, після такої поразки впаде путінський режим, а що далі вони не знають. Вони не розуміють і не хочуть розуміти, як діяти далі. Вони не хочуть планувати, передбачати, не хочуть вивчати можливі сценарії і готуватися до них. Тому ми маємо цей баланс між тим, щоб Україна не програла, вірніше, щоб теоретично виграла, але щоб і Росія теоретично не програла. І ці гойдалки тривають", - підсумував він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996). З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка, пише Вікіпедія.

Загроза підриву Росією Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що країна-агресор Росія хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції. За його словами, метою таких дій Москви може стати дестабілізація обстановки в країні, щоб змусити Київ піти на умови Путіна щодо завершення війни.

20 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що окупанти Росії додатково замінували Запорізьку АЕС. За його словами, існує певна загроза, оскільки росіяни замінували ставок-охолоджувач станції.

22 червня президент Володимир Зеленський сказав, що розвідка України отримала інформацію, згідно з якою окупант Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Відомості передані країнам-партнерам.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, так як не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

Інші новини:

Володимир Огризко війна Росії та України
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