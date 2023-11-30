На кордоні з Україною готуються організувати нову блокаду.

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Слідом за Польщею кордон з Україною заблокує ще одна країна ЄС / колаж: Гларвед, фото: УНІАН

У Державній прикордонній службі України (далі - ДПСУ) попереджають про підготовку однієї з країн ЄС нової блокади на кордоні. Про це відомство повідомило у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням ДПСУ Словаччина планує заблокувати рух вантажного транспорту на суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород" пункті "Вишнє-Нємецьке" . Розпочнеться блокування завтра, 1 грудня з 16:00.

У прикордонній службі також повідомили, що на виїзд зі Словаччини пускатимуть по 4 вантажних автомобілі на годину. Однак є винятки.

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Блокувати не будуть:

перевезення гуманітарної та військової допомоги

тварин

палива

охолоджених вантажів

Блокада кордонів України

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

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