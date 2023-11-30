Слідом за Польщею: кордон з Україною заблокує ще одна країна ЄС

У Державній прикордонній службі України (далі - ДПСУ) попереджають про підготовку однієї з країн ЄС нової блокади на кордоні. Про це відомство повідомило у своєму телеграм-каналі.
Згідно з повідомленням ДПСУ Словаччина планує заблокувати рух вантажного транспорту на суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород" пункті "Вишнє-Нємецьке" . Розпочнеться блокування завтра, 1 грудня з 16:00.
У прикордонній службі також повідомили, що на виїзд зі Словаччини пускатимуть по 4 вантажних автомобілі на годину. Однак є винятки.
Блокувати не будуть:
- перевезення гуманітарної та військової допомоги
- тварин
- палива
- охолоджених вантажів
Блокада кордонів України
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.
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