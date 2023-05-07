На 9 травня Росія може готувати провокації в Україні та Білорусі - ГУР

У Кремлі люблять символічні дати, тому країна-агресор і окупант Росія може готувати провокації на 9 травня. Вони можуть бути спрямовані проти цивільного населення не лише України, а й Білорусі. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Якщо РФ влаштує "операцію під чужим прапором", то її метою буде втягування Білорусі у війну проти України.
"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації та не виключено, що і зараз ми з цим зіткнемося. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — зазначив Юсов.
Представник ГУР МОУ припустив, що провести "операцію під чужим прапором" росіяни можуть не лише в Україні, але і в Білорусі – для залучення білоруської армії у війну проти нашої держави.
"Ніхто ні в Україні, ні в іншому світі в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", – підкреслив представник ГУР МОУ.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко попереджав, що після ракетної атаки по Україні 1 травня не виключено, що окупанти не зможуть завдати новий удар 9 травня.
Як повідомляв Главред, російські окупанти визначили 9 травня новою "сакральною датою", до якої намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. Після цієї дати російським загарбникам ні до чого буде прив'язатися і не буде сенсу втрачати сотні людей щодня для захоплення міста, вважає військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
Участь Білорусі у війні
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не хоче відкрито брати участь у війні РФ проти України. Тому жодні провокації на кордоні не змусять Білорусь вступити у війну, поки на це немає політичної волі. Про це заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.
Наприкінці квітня 2023 року Олександр Лукашенко, який раніше неодноразово звинувачував Україну та Польщу у нібито "намірі напасти на його країну", у вигаданий "напад" раптом вірити перестав вірити і сам.
В ході поїздки у Ветковський район він назвав Гомельську та Брестську області Білорусі прифронтовими, проте закликав місцевих жителів не турбуватися.
"Ніхто на нас нападати не збирається, зокрема українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександре Григоровичу, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються". Може, і не збираються. Але нам треба бути готовими до всього", - сказав Лукашенко.
Інші новини: