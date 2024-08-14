Можливий удар найближчим часом: РФ спорядила ракетами кораблі і "Тушки", подробиці

Окупанти сьогодні провели тренування Ту-95МС на авіабазі "Оленья". Аналітики раніше попереджали про підготовку РФ до масованого обстрілу.

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Росія готується до масованого удару / Колаж Главреда. Фото: t.me/the_first_online

Російські окупанти сьогодні вдень, 14 серпня, спорядили ракетами літаки типу "Ту" і морські носії "Калібрів", пише OSINT-спільнота Tracking.

Повідомляється про два Ту-95МС з кількома крилатими ракетами Х-101 та про два Ту-22М3 з ракетами Х-22 на бортах.

Ці "Тушки" засвітилися під час ранкових тренувань на авіабазі "Оленья".

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Водночас загальний залп усіх 9 наявних на авіабазі російських "Ту" аналітикам невідомий.

Крім того, експертами зафіксовано зарядку підводного човна РФ ракетами типу "Калібр" у Новоросійську сумарним залпом у 4 ракети.

Загальна ситуація за кількістю морських ракетоносіїв - без змін, запевняють аналітики. Ідеться про три надводні кораблі МРК проєкту 21631 "Буян-М", два фрегати проєкту 11356 "Адмірал Макаров/Ессен" і три підводні човни проєкту 636.3 "Варшавянка".

Удар Росії по Україні - останні новини

Напередодні The Times писав із посиланням на джерела в Міноборони України, що Росія готує потужний обстріл українських міст, насамперед "важливих" будівель у Києві, намагаючись у такий спосіб нібито помститися за прорив у Курську область.

Зазначалося, що Росія може знову застосувати цілий арсенал ракет - крилатих і балістичних, а також "Шахеди".

Водночас аналітик Олександр Коваленко вважає, що російські військові можуть завдати масованого удару по Україні на День Незалежності, 24 серпня. Але навряд чи цей удар буде "апокаліптичним".

Як писав Главред, у ніч проти середи, 14 серпня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських дронів. У Чернігівській та Житомирській областях під удар потрапили інфраструктурні об'єкти. У Київській області влучень не зафіксовано.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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