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Максимум ще 10 днів: військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази війни в Україні

8 травня 2022, 10:56

Солдати РФ ще спробують просуватися, оточити українських військових. Потім будуть змушені перейти до оборони, закріпитися на зайнятих рубежах або відійти.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Терміни третьої фази війни спрогнозувати складно, сказав Сергій Грабський / Reuters

Друга фаза наступу російських військ триватиме ще тиждень або днів десять. Після цього інтенсивність бойових дій знизиться, вважає військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, російські війська фактично безуспішно продовжують наступальні операції вже другий тиждень. Окупанти усвідомили, що не виконали жодного оперативного завдання з тих, які їм наказали завершити під час другої фази війни в Україні, передає 24 канал.

Путінські солдати ще спробують просуватися, оточити українських військових.

"Втрачаючи такими темпами свої підрозділи і бойову техніку – надовго їх не вистачить. Якщо думати з інерційністю - їх вистачить ще на тиждень, можливо, на 10 днів", – прогнозує експерт.

Після цього російські війська змушені будуть перейти до оборони, закріпитися на зайнятих рубежах або відійти і намагатися утримати територію.

"Побачимо, наскільки у нас вистачить ресурсів, щоби нанести певні контрудари, поліпшити наші позиції. Тоді ми будемо спостерігати зменшення інтенсивності боїв і перехід до більш затяжної фази", — сказав Грабський.

читайте такожКоли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценаріїВійськовий експерт додав, що складно спрогнозувати часові рамки старту так званої третьої фази війни. Це може розтягнутися на 2-3 місяці, все залежить від складності підготовки необхідних підрозділів. Хоча РФ може кидати в бій своїх людей і без належної підготовки з мінімальною екіпіровкою.

"Все залежатиме від волі політичного керівництва Росії, наскільки вони будуть готові жертвувати своїми людськими ресурсами", – вважає Грабський.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів. За його словами, необхідно бути готовими до тривалій війні в Україні, яка "може тривати місяці або навіть роки".

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої останній нібито розповів про плани Кремля завершити війну проти України до 9 травня цього року. Така розмова нібито відбулася під час особистої зустрічі.

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