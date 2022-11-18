Коли РФ починає вести підготовку до масованого удару по Україні: військові розкрили подробиці

Калібр / колаж Міноборони РФ / ua.depositphotos.com

Коли Росія починає виводити в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до масованому обстрілу України.

Як повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

"Ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто, вони усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування (знаходження в Чорному морі "калібрів"), або навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, - якщо на обліку найбільша кількість "калібрів", то це означає, що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе", - пояснила Гуменюк.

Скільки "калібрів" зараз у Чорному морі

Варто відзначити, що за даними Військово-Морських Сил, станом на сьогоднішній день, 18 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 4 ракет.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили до трьох житлових будинків.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що результатів від них "не так багато". Гнат переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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