УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

Олексій Тесля
13 жовтня 2023, 15:45 оновлено 13 жовтня, 16:00
Настрої в Ізраїлі говорять на користь зближення з Києвом, підкреслив Цві Зільбер.
Ізраїль
Ізраїль продовжує відбивати атаки ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Одним з головних бенефіціарів загострення, яке розгорілося між Ізраїлем і ХАМАС, є диктатор Володимир Путін, заявив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

Він пояснив, що тим самим президент РФ відвернув увагу світу від агресії країни-окупанта проти України. "Він відволік американські ресурси від допомоги Україні, тому що американці зараз будуть перекидати допомогу Ізраїлю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Журналіст також нагадав про те, що з початком бойових дій на Близькому Сході ціна бареля нафти підскочила до 89 доларів, що також грає на руку РФ.

При цьому він упевнений в тому, що різні терористичні організації воюють за якісь свої ідеали, але паралельно вони підвищують ціни на нафту: "І так відбувається фінансування терору. Тому бенефіціари всі петрократії - це і Росія, і Іран, і Саудівська Аравія".

Одним з головних бенефіціарів війни він також назвав Іран. Тому що загострення на Близькому Сході надовго відкладе нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Разом з тим співрозмовник вважає, що настрої в Ізраїлі говорять на користь зближення з Києвом на тлі війни РФ з Україною і нападу ХАМАС.

"Дуже багато паралелей - ми вже говорили, що ХАМАС влаштував Бучу, і це перше що напрошується. І ось вони (Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху, - ред.) розмовляли по телефону у другий день війни. Я думаю, що це була не просто розмова для ввічливості – щось вони координували, обмінювалися якоюсь інформацією і якимись думками. І я думаю, що ми побачимо зміни в цих відносинах. Ну, принаймні, це буде збільшення підтримки України з боку Ізраїлю – я в цьому практично не сумніваюся", - додав Зільбер.

Дивіться відео - інтерв'ю Цві Зільбера Главреду:

Загострення на Близькому Сході:

Раніше Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС. У Генеральному штабі армії оборони Ізраїлю назвали відповідального за напад терористів ХАМАС і заявили, що завдадуть нищівного удару по бойовиках.

Хто такий Цві Зільбер

Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, публіцист і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Лучшее радио".

Раніше повідомлялося про те, що США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну. Ллойд Остін відвідає Ізраїль. Там він зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити непохитну прихильність США підтримці Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Газу, заявили в Міноборони країни 10 жовтня. Як вважають у відомстві, війна може тривати кілька тижнів або місяців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ХАМАС новини Ізраїлю Цві Зільбер
Реклама

Головне за день

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:37 Світ
Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:46 Політика
Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:33

"Виходила на фестиваль Михалкова": зірка "Скаженого весілля" жорстко розніс "мовчунку" Безрук

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:25

Колони у вогні: Росіяни кинули всі сили на захоплення великого міста на Сході

15:46

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:45

"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

15:43

Шлюб Трінчер і Волошина: чоловік співачки зареєструвався на Tinder

Реклама
15:39

Викинь їх з рук негайно: чи можна збирати гриби біля дороги і поруч з поганками

15:25

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:23

Церковне свято 14 жовтня: що не можна робити на Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

15:08

Тарабарова розсекретила свої заробітки

15:05

"Сезон буде складним": Шмигаль анонсував увімкнення опалення в Україні

14:52

"Захоплююся мовою, культурою": Борис Джонсон скандально оголосив себе русофілом

14:49

РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак

14:29

Наслідки будуть катастрофічні: ЗСУ повідомили про тривожні новини для ворога

14:25

Боррель розніс Китай через Росію: довіра підірвана, нехай допоможуть Україні

14:19

Місячний календар 14 жовтня 2023: новий місячний цикл віщує найспокійніший період жовтня

14:18

В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Реклама
14:13

Святослав Вакарчук готується порадувати шанувальників новим альбомом

13:44

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:36

Для українських юристів відкриються нові горизонти! І все завдяки юридчному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" новости компании

13:31

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

12:46

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:32

Головоломка, яка під силу лише геніям: потрібно знайти число 869 за 19 секунд

12:25

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

12:16

Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

12:10

Яке свято завтра 14 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

12:04

Гайтана показала свою красуню-доньку у вишиванці

11:50

Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

11:35

"Загинув від рук зрадника": зірка "Кріпосної" розповіла про останній бій близького родича

11:29

"Нема тебе, нема дома": у мережі згадали пронизливе звернення Ніни Матвієнко до дочкиВідео

11:25

Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

10:56

РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2023: Тельцю - втрата грошей, Терезам - зрада

10:43

Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

10:31

Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

10:01

ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

09:58

Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

Реклама
09:45

Кіркоров, Бузова, Баста: співачка-втікачка Asti зіграла в новорічному фільмі з путіністами

09:28

Путін знайшов винуватця конфлікту на Близькому СходіПогляд

09:04

"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

08:58

Учасниця "Майстер Шеф" показала, як приготувати фучки, старовинні українські оладки з квашеної капусти

08:58

Українцям змінять прожитковий мінімум: що тепер буде з соцвиплатами

08:21

Пішов добровольцем на фронт: на війні загинув ексфутболіст "Динамо"

08:20

В "Укренерго" розповіли, який фінт дозволить уникнути блекаутів через обстріли

07:23

Окупанти просунулися біля Авдіївки на 4,5 кв. км, але зазнають втрат - ISW

06:55

Потрібно знайти левеня всього за 8 секунд: лише геній впорається із завданням

06:52

США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну - Пентагон

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти