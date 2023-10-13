"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

Настрої в Ізраїлі говорять на користь зближення з Києвом, підкреслив Цві Зільбер.

https://glavred.net/ukraine/hamas-ustroil-buchu-ekspert-nazvad-razzhigateley-voyny-na-blizhnem-vostoke-10508026.html Посилання скопійоване

Ізраїль продовжує відбивати атаки ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Одним з головних бенефіціарів загострення, яке розгорілося між Ізраїлем і ХАМАС, є диктатор Володимир Путін, заявив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

Він пояснив, що тим самим президент РФ відвернув увагу світу від агресії країни-окупанта проти України. "Він відволік американські ресурси від допомоги Україні, тому що американці зараз будуть перекидати допомогу Ізраїлю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Журналіст також нагадав про те, що з початком бойових дій на Близькому Сході ціна бареля нафти підскочила до 89 доларів, що також грає на руку РФ.

При цьому він упевнений в тому, що різні терористичні організації воюють за якісь свої ідеали, але паралельно вони підвищують ціни на нафту: "І так відбувається фінансування терору. Тому бенефіціари всі петрократії - це і Росія, і Іран, і Саудівська Аравія".

Одним з головних бенефіціарів війни він також назвав Іран. Тому що загострення на Близькому Сході надовго відкладе нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Разом з тим співрозмовник вважає, що настрої в Ізраїлі говорять на користь зближення з Києвом на тлі війни РФ з Україною і нападу ХАМАС.

"Дуже багато паралелей - ми вже говорили, що ХАМАС влаштував Бучу, і це перше що напрошується. І ось вони (Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху, - ред.) розмовляли по телефону у другий день війни. Я думаю, що це була не просто розмова для ввічливості – щось вони координували, обмінювалися якоюсь інформацією і якимись думками. І я думаю, що ми побачимо зміни в цих відносинах. Ну, принаймні, це буде збільшення підтримки України з боку Ізраїлю – я в цьому практично не сумніваюся", - додав Зільбер.

Дивіться відео - інтерв'ю Цві Зільбера Главреду:

Загострення на Близькому Сході:

Раніше Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС. У Генеральному штабі армії оборони Ізраїлю назвали відповідального за напад терористів ХАМАС і заявили, що завдадуть нищівного удару по бойовиках.

Хто такий Цві Зільбер Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, публіцист і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Лучшее радио".

Раніше повідомлялося про те, що США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну. Ллойд Остін відвідає Ізраїль. Там він зустрінеться з ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити непохитну прихильність США підтримці Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Газу, заявили в Міноборони країни 10 жовтня. Як вважають у відомстві, війна може тривати кілька тижнів або місяців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.