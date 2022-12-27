"Нанести по Кремлю "обезголовлюючий удар": Лавров поплакався щодо "підступних" планів Пентагону

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Міноборони США нібито погрожувавало ліквідувати всю верхівку країни-агресора.

Лавров понив щодо "підступних" планів Пентагону з ударом по Кремлю / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Одіозний російський дипломат і керівник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що в Пентагоні нібито погрожували нанести по Кремлю "обезголовлюючий удар". Таку конспірологічну теорію Лавров озвучив в інтерв'ю пропагандистам з ТАСС.

"Далі всіх пішли у Вашингтоні: там якісь "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлюючий удар". По суті, мова йде про загрозу фізичного усунення очільника російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось повинен дуже добре подумати про можливі наслідки подібних планів", - сказав він.

Лавров не став уточнювати, які саме чиновники або генерали з Пентагону погрожували йому. Самі російські пропагандисти стверджують - очільник МЗС мав на увазі статтю американського журналу Newsweek, яка була опублікована в кінці вересня. І автори якої повідомляли з посиланням на військові джерела – мовляв, США розглядають "обезголовлюючий удар" по Кремлю як один з варіантів відповіді на можливе застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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