Без форми і з безпілотниками: окупанти змінили тактику боротьби з партизанами

Окупанти змінили тактику боротьби з партизанами України / Reuters

Окупанти РФ змінили тактику боротьби з українськими партизанами через діяльність нашого підпілля, повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт Опір.

Зараз окупаційні війська під час антипартизанських рейдів не надягають військову форму, а також пересуваються на автомобілях із українськими номерами

Також фіксуються випадки використання росіянами розвідувальних БПЛА для спостереження за місцями масового скупчення людей, такими як ринки, кафе і центральні площі.

Наприклад, військові повідомляють, що в селища Брилівка на Херсонщині загарбники виселили людей з будинків в радіусі 400 метрів від залізничної станції, де вони завантажують військову техніку. Саму станцію оточили, щоб місцеві жителі не передавали інформацію про рух ворожої техніки ЗСУ.

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Водночас окупанти продовжують перевіряти смартфони, комп'ютери та документи у жителів півдня України. Під час обшуків у будинках людей шукають стрілецьку зброю, яку потім вилучають попри дозволи на неї.

"Адже розуміють проти кого ця зброя буде спрямована під час контрнаступу ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову операцію в Херсонській області. Ударами української артилерії пошкоджено Антонівський міст, який більше не придатний для експлуатації. Естакада використовувалася військами РФ для забезпечення своїх сил.

ЗСУ вразили і Антонівський залізничний міст. Тепер окупанти не можуть перекидати свої сили через Дніпро.

На Херсонському напрямку армія України звільнила вже 46 населених пунктів. Ситуація в області критична. Влада закликає людей евакуюватися.

Окупаційний війська РФ намагаються просунутися на Донбасі. За словами керівника Луганської ОВВА Сергія Гайдая, вони завдають авіаударів по населених пунктах Луганщини. ЗСУ продовжують тримати оборону.

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