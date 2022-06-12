Армія Росії отримала удар прямо в окоп: ЗСУ показали, як розтрощують позиції окупантів

ЗСУ завдали потужного удару по окопу російських окупантів / Скріншот відео 24-ї Омбр

Бійці Збройних сил України завдали удару по позиціях російських окупантів. Українські військові скинули боєприпас з безпілотника прямо в окоп. Снаряд влучив у ціль, після чого деякі з російських військовослужбовців могли загинути або отримати поранення. На відео помітно, як деякі з них розбігаються.

Пресслужба 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook опублікувала відеозапис попадання українського снаряда у ворожий окоп.

читайте такожАрмія України переозброїться і до середини серпня може перейти в контрнаступ – ЖдановБоєприпас було скинуто з безпілотника. В середині та поблизу окопу перебували російські окупанти.

Стався вибух, росіяни стали розбігатися в різні боки. Можливо, деякі з них загинули, або, щонайменше, були поранені.

ЗСУ розбивають техніку військ РФ в Україні

У Харківській області українські військові знищили російський танк. Удар був настільки потужним, що у ворожої техніки відлетіла башта. На першому відео помітно, як після пострілу стався вибух.

7 червня окупанти РФ намагалися посилити своє тактичне положення на Південнобузькому напрямку і утримати зайняті ними позиції. Однак ЗСУ завадили їхнім планам і завдали ударів за допомогою вертольотів по скупченнях ворога у Херсонській області. При цьому українські військові вдарили по ворожих складах боєприпасів у Миколаївській області.

Артилеристи ЗСУ на відстані 18 кілометрів розбили ворожий Град і підірвали склади з боєприпасами. Ефективну роботу було забезпечено 5 випущеними снарядами.

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