"Безглузда фальш": "чорненька з НеАнгелів" спростувала чутки про втечу в РФ

Вікторію Смеюху навіть підтримала Слава Камінська, з якою співачка сварилася до повномасштабної війни.

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Вікторія Смеюха назвала фальшю чутки про її від'їзд в країну-окупанта в пошуках кращого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Українська співачка Вікторія Смеюха, яка раніше була частиною дівочого поп-дуету НеАнгели, стала черговою "жертвою" блогера-пліткаря Беспалова, який нещодавно заявив, що артистка нібито втікла в рф в надії побудувати там більш успішну музичну кар'єру.

Ця новина викликала сильний суспільний резонанс. За коментарем звернулися до самої Смеюхи, яка від інтерв'ю відмовилася, але поспілкувалася в соціальних мережах з журналістом і ведучим Славою Дьоміним.

У своєму YouTube-шоу він опублікував скріншоти листування з Вікторією, яка заперечує звинувачення у співпраці з країною-окупантом, і називає ці чутки "безглуздою фальшею" і "чужим брудним піаром".

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"Коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Ти ж добре мене знаєш, ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час", - заявила Смеюха, і зазначила, що весь час перебувала в Києві, але нещодавно покинула столицю, щоб відвідати родичів.

Примітно, що на своїй сторінці в Instagram за колишню колегу заступилася і Слава Камінська, у якої після розпаду НеАнгелів, були з Вікою натягнуті відносини. "Не в Москві вона. Якби ви знали правду, ви заткнули б свої язики в рот і вибачалися б дуже довго", - каже Камінська.

Вікторія Смеюха назвала фальшю чутки про її від'їзд в країну-окупанта в пошуках кращого життя / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

Також з незвичайною ініціативою виступила Оля Полякова - у відповідь на заяву путіністів Баскова і Лепса про мільйон кожному окупанту за підбитий "Леопард", українська співачка запропонувала свою винагороду за "полювання" на артистів-пропагандистів.

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