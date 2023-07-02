УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Безглузда фальш": "чорненька з НеАнгелів" спростувала чутки про втечу в РФ

Анна Підгорна
2 липня 2023, 12:57 оновлено 2 липня, 12:57
71
Вікторію Смеюху навіть підтримала Слава Камінська, з якою співачка сварилася до повномасштабної війни.
Вікторія Смеюха
Вікторія Смеюха назвала фальшю чутки про її від'їзд в країну-окупанта в пошуках кращого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Українська співачка Вікторія Смеюха, яка раніше була частиною дівочого поп-дуету НеАнгели, стала черговою "жертвою" блогера-пліткаря Беспалова, який нещодавно заявив, що артистка нібито втікла в рф в надії побудувати там більш успішну музичну кар'єру.

Ця новина викликала сильний суспільний резонанс. За коментарем звернулися до самої Смеюхи, яка від інтерв'ю відмовилася, але поспілкувалася в соціальних мережах з журналістом і ведучим Славою Дьоміним.

У своєму YouTube-шоу він опублікував скріншоти листування з Вікторією, яка заперечує звинувачення у співпраці з країною-окупантом, і називає ці чутки "безглуздою фальшею" і "чужим брудним піаром".

відео дня

"Коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Ти ж добре мене знаєш, ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час", - заявила Смеюха, і зазначила, що весь час перебувала в Києві, але нещодавно покинула столицю, щоб відвідати родичів.

Примітно, що на своїй сторінці в Instagram за колишню колегу заступилася і Слава Камінська, у якої після розпаду НеАнгелів, були з Вікою натягнуті відносини. "Не в Москві вона. Якби ви знали правду, ви заткнули б свої язики в рот і вибачалися б дуже довго", - каже Камінська.

Слава Дьомін
Вікторія Смеюха назвала фальшю чутки про її від'їзд в країну-окупанта в пошуках кращого життя / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

Також з незвичайною ініціативою виступила Оля Полякова - у відповідь на заяву путіністів Баскова і Лепса про мільйон кожному окупанту за підбитий "Леопард", українська співачка запропонувала свою винагороду за "полювання" на артистів-пропагандистів.

Інші новини:

шоу-бізнес Дьомін Слава Камінська Вікторія Смеюха новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗСУ заходять з флангів: українські військові просуваються вперед під Бахмутом

ЗСУ заходять з флангів: українські військові просуваються вперед під Бахмутом

13:58 Україна
"Це просто бла-бла-бла": Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України

"Це просто бла-бла-бла": Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України

11:56 Україна
РФ може відвести війська з півдня України, щоб втримати Бахмут – ISW

РФ може відвести війська з півдня України, щоб втримати Бахмут – ISW

08:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:29

"Україна - Земля Саннікова": Медведєв блиснув новими гранями марення

13:58

ЗСУ заходять з флангів: українські військові просуваються вперед під Бахмутом

13:57

Син здивував прощальним постом: у мережі стверджують, що Кадиров при смерті

13:41

"Такі бійці бувають раз у житті": ексчемпіон розкритикував Ф'юрі за відмову від бою з Усиком

13:03

"Забрав гаманець та ікони": Нікітюк із сарказмом оцінила чутки про свій романВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:57

"Безглузда фальш": "чорненька з НеАнгелів" спростувала чутки про втечу в РФ

12:56

"Безхребетна мокриця": Гіркін смачно плюнув в обличчя ПутінуВідео

12:41

Найкращий результат і економія: як правильно використовувати паперові рушники

12:21

Вчителька 20 років прогулювала школу: знайшлася "пропажа" в несподіваному місці

Реклама
12:20

Як правильно казати – чоловік чи мужчина: мовознавець Авраменко пояснив різницюВідео

12:14

"Практично не рухається": ЗМІ розповіли, як себе почуває хвора Мадонна

12:12

"Вільний! Я тебе простила": Мозгова звернулася до Пономарьова після розставання

11:56

"Це просто бла-бла-бла": Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України

11:31

В Україні піднімуть субсидії: чому і коли

11:23

Бої за плацдарм біля Антонівського мосту: у ЗСУ розкрили деталі ударів по ворогу

11:19

Гороскоп на завтра 3 липня 2023: Овнів можуть обікрасти, Тельцям пора до лікаря

11:14

"Знаєш, скільки я вбив таких, як ви?": росіянин накинувся на українок в ТуреччиніВідео

10:27

"Відносини - депресивна річ": Клопотенко розповів, чому не одружується

10:08

Витратила долар, заробила 9000: дівчина озолотилася на розпродажі в Facebook

10:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 липня: у кого будуть водитися гроші

Реклама
10:01

Лише 5% людей здатні впоратися з оптичною ілюзією: треба знайти друга для слона

09:46

Пономарьов розповів, чи дуже ймовірний у Кремлі палацовий переворотВідео

09:17

Експерти розповіли, від чого залежить можливий стрибок курсу долара

09:01

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 липня: що зірки пророкують кожному знаку зодіаку

08:50

РФ може відвести війська з півдня України, щоб втримати Бахмут – ISW

08:40

Отримувати і пенсію, і соцдопомогу з держбюджету: хто має на це право

08:20

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станетьсяПогляд

07:49

В Україні була масштабна тривога: РФ піднімала в повітря 7 літаків з ракетами

07:20

РФ вночі атакувала Київ дронами, вибухи лунали у ще двох областях: усі подробиці

06:20

У Путіна з'явився новий "день перемоги"Погляд

04:45

"Цей рік буде вирішальним": треба позбутися Лукашенка, щоб впоратися з РФ – Санніков

04:00

Втрата Криму стане ударом для Путіна: Пономарьов розповів, що завершить війнуВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 2 липня

03:05

Чи можна їсти свинячу шкіру: несподівана відповідь вразить досвідчених гурманів

02:24

Як виростити м'ясистий солодкий перець: як приготувати дешеву та дієву підгодівлю

01:34

Військовий експерт спрогнозував, чи наважаться росіяни зробити теракт на ЗАЕС

01 липня, субота
23:50

Гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили ймовірну формулу і терміни

23:23

Заберіть дітей від екрану: повна співачка Б'янка забула надіти частину костюма ззаду

23:13

"Пішла звідси": у кафе Києва співали пісні Лепса і виштовхали дівчину за зауваженняВідео

23:02

"Сенс війни множиться на нуль": експерт розкрив сценарій розгрому РФ

Реклама
23:00

Популярна українська співачка потайки стала мамою вдруге

22:39

Я б радив купити "Вагнер"Погляд

22:14

РФ нарветься на відповідь: США можуть передати Україні касетні боєприпаси — Міллі

21:27

У розвідці розкрили ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання

21:01

Думає, що все під контролем: журналісти дізналися, що Путін робив під час бунту Пригожина

20:53

"Руйнівний вплив на режим Путіна": шеф ЦРУ про бунт ПВК Вагнера

20:11

"Дні Шойгу полічені": експерт про несподіваного кандидата на посаду глави МО РФ

19:50

У Путіна є два варіанти капітуляції, нова влада піде на угоду - Жданов

19:31

Як сказати українською "солнцепёк": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

19:08

"Нирки відмовили": у Мережі розкрили несподіваний діагноз Кадирова

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти