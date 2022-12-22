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Аналітик розповів, чи загрожує небезпека українським містам на Новий рік від Путіна і Лукашенка

22 грудня 2022, 01:35
Як говорить політичний аналітик Володимир Горбач, вороги потроху вичерпують свої ресурси і вимагають перерви, перегрупування, переукомплектації.
Лукашенко, Горбач, Путін
Аналітик розповів, чи загрожує небезпека українським містам на Новий Рік / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Російські та білоруські окупанти не зможуть влаштувати на Новий рік штурм якогось великого українського міста -з а типом того, як Кремль намагався захопити місто Грозний, столицю Чечні, в 1994 році. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Якщо мова йде про знищення цілих населених пунктів, то тут їм ніяких дат вже не потрібно. Вони це вже робили неодноразово (тут варто згадати про знищений Маріуполь, Сєвєродонецьк, Попасну та інші міста Донбасу). Зараз дуже схожі бої відбуваються під Бахмутом, і він ризикує повторити долю зруйнованих міст. Але у російської армії вже немає зайвого запасу снарядів, боєприпасів для того, щоб продовжувати вести війну в такому стилі довго. Насправді, вони теж вичерпують свої ресурси і вимагають перерви, перегрупування, переукомплектації і тому подібного. Тобто я на Новий рік не чекав би Армагеддону в якомусь новому українському місті, яке поки зараз не знаходиться на лінії фронту", - говорить він.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів про те, що агресор Росія в період з кінця січня, або в березні, може перейти в новий масштабний наступ на територію України.

Ворог здатний спробувати захопити Київ, піти в атаку на Донбасі або на півдні. Українським військам потрібно більше зброї для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський сказав, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав Захід підтримати країну на чотирьох напрямках – поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості держави взимку, посилення військової допомоги та дипломатична Підтримка Формули миру, яку висуває Київ.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук зазначив, що в армії України вивчають сценарії можливого наступу Росії з півночі, сходу та півдня. Атака з території Білорусі може статися в кінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття атаки ворога.

Інші новини:

Володимир Путін Володимир Горбач війна Росії та України
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