"Психологічна війна": У Міноборони відреагували на інформацію про "запаси крові"

Міноборони спростувало інформацію західних ЗМІ / Фото: Міністерство оборони України

У Міноборони України заперечують інформацію щодо стягування Росією до українських кордонів запасів крові та інших медичних матеріалів, які використовуються для надання допомоги пораненим.

У суботу, 29 січня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що така інформація не відповідає дійсності.

"Такі новини є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації - поширити паніку і страх у нашому суспільстві", — заявила вона.

Росія стягує запаси крові до кордонів

Зазначимо, напередодні інформагентство Reuters із посиланням на три американських офіційних особи повідомило, що Росія продовжує нарощувати війська на українських кордонах. Зокрема, за їхніми даними, це включає постачання запасів крові та медичних матеріалів для поранених.

На думку співрозмовників агентства, це ще один ключовий показник готовності Москви вторгнутися на територію України. У Міноборони РФ на запит Reuters не відповіли.

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Як повідомляв Главред, 27 січня відбувся телефонна розмова президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела, що переговори нібито пройшли "не дуже добре". Байден і Зеленський не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Прес-секретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть". А прес-секретар Зеленського Сергій Никифоов також заперечував слова анонімного джерела каналу і закликав вірити лише офіційній інформації.

Тим часом республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдену з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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