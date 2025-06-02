В Україні впали ціни на яйця: скільки коштує десяток

На початку квітня вартість яєць була вищою на 1,44 грн за штуку.

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В Україні подешевшали яйця / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

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Скільки зараз коштує десяток яєць

У якому супермаркеті найменші ціни на яйця

Ціни на яйця в Україні змінилися. Порівняно із серединою травня нефасовані яйця категорії С1 подешевшали відразу на 0,69 грн за штуку, а порівняно з початком квітня вартість яєць знизилася на 1,44 грн за штуку.

Станом на 1 червня великі мережі супермаркетів продавали яйця в середньому по 4,81 грн/штука (48,1 грн/десяток). В окремих мережах такі яйця можна було купити по 4,35-5,7 грн/штука (43,5-57 грн/десяток), а саме:

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Auchan - 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus - 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

МегаМаркет - 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

ЕКОмаркет - 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Фора - 4,22 грн/шт.

Як пише Мінфін, ціни на яйця в різних супермаркетах увечері 1 червня виглядали так:

Ціни на яйця станом на 1 червня / Скриншот index.minfin.com.ua

Порівняно із серединою травня нефасовані яйця подешевшали одразу на 0,69 грн/штука (6,9 грн/десяток), тоді вони коштували 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).

У середині квітня яйця, що продаються поштучно, коштували 5,95 грн (5,95 грн/десяток), здешевлення - 1,14 грн/штука (11,4 грн/десяток).

Порівняно з початком квітня вартість яєць знизилася на 1,44 грн/штука (14,4 грн/десяток), тоді вони коштували 6,25 грн (62,5 грн/десяток).

Ціни на яйця в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні з'явилися унікальні яйця з природним кольоровим забарвленням, яке не потребує фарбування. Вартість одного яйця з кольоровою шкаралупою - приблизно 15 гривень, що дорожче за звичайні білі або коричневі. Однак це повністю натуральний продукт без будь-яких домішок.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль прогнозував, що в травні може відбутися нове зниження цін на яйця.

Зазначимо, за рік ціни на яйця в Україні суттєво зросли. З квітня 2024 по квітень 2025 року їхня вартість збільшилася одразу на 74,6%.

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