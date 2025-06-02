Справжній обвал цін: в Україні подешевшали одразу кілька популярних овочів

Українцям сказали, як змінились ціни на овочі та фрукти.

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Як змінились ціни на продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на ранні овочі починають знижуватись

Ціни на торішні овочі борщового набору збереглися

Серед фруктів продовжують дорожчати яблука

В Україні продовжують дешевшати ранні овочі. Зокрема, виробники вимушено знизили ціни на огірки через збільшення пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Відомо, що верхня цінова межа на огірки знизилася з 70 до 55 гривень. При цьому подешевшала рання картопля з 46-65 до 20-45 грн/кг.

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Також дешевше, ніж тижнем раніше, учасники пропонували ранню капусту - 20-27 замість 34-38 грн/кг, буряк - 50-55 замість 55-60 грн/кг і моркву - 50-55 замість 55-60 грн/кг.

Водночас, ціни на торішні овочі борщового набору збереглися на рівні попереднього періоду.

Аналітики також додали, що дешевшими стали:

солодкий перець - ціни впали з 115-120 до 100-110 гривень за кілограм;

цвітна капуста – ціни впали з 85-90 до 50-55 гривень за кілограм;

броколі - ціни впали з 130-135 до 100-130 гривень за кілограм;

баклажан - ціни впали з 110-180 до 100-110 гривень за кілограм.

Варто зауважити, що у фруктово-ягідному сегменті продовжує дорожчати яблуко. Верхня цінова межа піднялася з 70 до 100 грн.

Крім того, розширився діапазон цін на полуницю, яку віддавали по 110-180 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни були в діапазоні 120-170 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.

Ціни на курятину в Україні також продовжують рости. Лише за місяць цей продукт подорожчав на 24,73 грн.

Крім того, на українських ринках полуниця поступово дешевшає, оскільки обсяги продажів зростають. Проте, попри це, ціни залишаються значно вищими, ніж торік.

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