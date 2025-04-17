15 гривень за штуку: в Україні з’явилися нові яйця, чим вони особливі

Кольорові яйця можуть стати справжньою ексклюзивною новинкою на ринку.

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Яйця, які коштують 15 гривень за штуку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні з’явились унікальні кольорові яйця

Їхня ціна складає приблизно 15 гривень за штуку

Це повністю натуральний продукт, без домішок

Напередодні Великодня в Україні з'явились унікальні яйця з природним кольоровим забарвленням, яке не потребує фарбування. Про це пише AgroTimes.

Зазначається, що в Україну завезли нову породу курей, яка відкладає яйця з незвичним відтінком. Ці птахи походять з Франції, де їх вирощують у місті Марансі. Саме звідти й назва породи — Маран.

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Перед Великоднем такі яйця викликають особливий інтерес, адже вони вже мають святковий вигляд і не потребують додаткового фарбування. В Європі кольорові яйця давно вважають модним та ексклюзивним продуктом. Поки що імпорт нової породи обмежений — до України щомісяця дозволено завозити не більше 20 тисяч птахів.

Відомо, що вартість одного яйця з кольоровою шкаралупою — приблизно 15 гривень, що дорожче за звичайні білі або коричневі. Проте це повністю натуральний продукт, без жодних домішок.

За словами постачальників, кольорові яйця мають вищу ціну не лише через незвичний вигляд, а й через високу додану вартість.

"У країнах ЄС такі яйця коштують на 40–50% більше, ніж звичайні. При цьому понад 75% покупців готові платити більше за естетичний вигляд, а понад 85% обирають натуральні й екологічні продукти", - йдеться у повідомленні.

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки. Через великий попит фермери майже щодня піднімають ціни.

Також відомо, що перед Великоднем українцям доведеться витратити більше грошей на покупку популярного м'яса. Зокрема, в Україні зросли ціни на свинину.

Крім того, трішки знизилась ціна на вершкове масло, яке дорожчало вже пів року. Однак здешевшання не можна назвати суттєвим.

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Цікаві факти про яйця Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах). Попри харчову цінність яєць, їхнє споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки. Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість.

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