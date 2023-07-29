Сувора перевірка-верифікація: хто з пенсіонерів ризикує залишитися без виплат

В Україні в результаті верифікації частина пенсіонерів позбавлятися своїх виплат, повідомляють фахівці.

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Перевірки будуть проводити і Пенсійний фонд, і Мінфін, і Мінсоц / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в результаті чергової верифікації деяка частина пенсіонерів позбудеться своїх виплат. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль".

Як кажуть чиновники, перевірку не зможуть пройти ті, хто отримав виплату за підробленими документами, є переселенцем і не зареєструвався за місцем нового проживання.

Перевірки (їх проводять і Пенсійний фонд, і Мінфін, і Мінсоц) може виявитися, що пенсіонер є переселенцем і не проживає за місцем реєстрації, або ж з якоїсь причини не отримував виплату протягом півроку, а також довго перебував за територією України. У всіх цих випадках держава має право відмовити в пенсії такому пенсіонеру.

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З яких причин можуть забрати пенсію:

якщо є помилка в прізвищі;

якщо виплати отримали за фальшивими документами;

якщо якийсь час жили за кордоном;

якщо не отримували виплату шість місяців;

якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

"Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – йдеться в законодавстві України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що для українців запустять нові пенсії. Стало відомо, хто зможе отримати ще 7 тисяч гривень. В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

У липні 2023 року відбудеться перерахунок пенсій - хто може отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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