Терор не припиняється навіть вночі: у Харкові пролунали потужні вибухи

Російські окупанти пізно ввечері обстріляли Харків із зенітно-ракетних комплексів С-300.

РФ обстріляла Харків / Колаж фото Міноборони РФ, УНІАН (ілюстративне фото)

У Харкові пізно ввечері 11 лютого пролунали потужні вибухи. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних громадян. Відомо, що вибухи пролунали приблизно о 23:09. В цей час в місті була оголошена тривога. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!"- написав Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ударів із зенітно-ракетного комплексу С-300.

"Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування і постраждалих зараз уточнюється", - написав Терехов.

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 3 ракетних удари. Було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

"За попередніми даними, було три попадання ворожих ракет С-300 в місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об'єктів. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - додав Синєгубов.

Ракетна атака Росії по Україні

Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

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