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"Зеленський має попросити вибачення": у Білому домі вибухнули новою заявою

Альона Вороніна
1 березня 2025, 09:17
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Рубіо вважає, що Зеленський повинен попросити вибачення за те, що нібито перетворив зустріч з Трампом "на фіаско для себе".
Марко Рубио, Владимир Зеленский
У Білому домі вибухнули новою заявою/ колаж: Главред, фото: Facebook Michael Vadon, Офіс президента України

Коротко:

  • Держсекретар США Рубіо вважає, що Зеленський має попросити вибачення
  • Рубіо переконаний, нібито це Зеленський перетворив зустріч з Трампом "на фіаско для себе"
  • Зеленський раніше заявив, що не зробив нічого поганого

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає, що український президент Володимир Зеленський повинен попросити вибачення за те, що він нібито перетворив зустріч з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, яка відбувалася у Білому домі, "на фіаско для нього".

Про це Рубіо заявив в інтерв'ю CNN. Крім цього, держсекретар США висловив свої сумніви у тому, чи справді Зеленський хоче миру в Україні.

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Рубіо висловився, нібито "Зеленському не потрібно було йти туди і ставати антагоністом".

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News сказав, що не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі.

Коли журналіст запитав, чи хоче Зеленський попросити вибачення у Трампа і народу США, Зеленський відповів, що не зробив нічого поганого.

"Я поважаю президента і народ США, але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Ми партнери, ми дуже близькі партнери, і ми повинні бути чесними", – сказав президент України.

Суперечка Зеленського, Трампа і Венса під час зустрічі – що відомо

Раніше Главред розповідав усі подробиці скандальної зустрічі Зеленського і Трампа у США. Президент України прибув до Вашингтона, де планувалося підписання угоди про метали, проте зустріч закінчилася неочікувано.

Зеленський жорстко посварився з Трампом і Венсом під час зустрічі. Дональд Трамп натякнув на те, що Зеленський невдячний і без нього Україна нібито не зможе впоратися.

Після цього світові лідери масово відреагували на сварку Зеленського і Трампа. Європа об'єдналася, висловлюючи підтримку Володимиру Зеленському та Україні.

Після скандальної зустрічі Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі. Також Зеленський заявив, що просто припинення вогню без гарантій безпеки не є прийнятним варіантом для України. На запитання журналіста, чи повернувся б він до Білого дому просто зараз, якби була можливість Зеленський відповів: "ні".

Нагадаємо, Трамп після скандалу відповів, чи готовий до нових переговорів із Зеленським. Трамп під час своєї промови кілька разів заявив, що у Зеленського "немає карт" на руках.

Після перепалки в Білому домі прем’єр Британії поговорив із Зеленським та Трампом. Стармер чекає на українського лідера у Лондоні. Зустріч запланована на неділю.

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