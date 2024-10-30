'Заплатять високу ціну': Трамп пригрозив країнам ЄС – яка причина

Трамп виступив на мітингу у Пенсильванії.

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Трамп пригрозив країнам ЄС / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключові тези із заяви:

Країни ЄС недостатньо закупляють американський експорт

У разі перемоги Трампа на виборах їм доведеться "заплатити високу ціну"

Республіканець планує запровадити мита на імпорт

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Європейському Союзу доведеться "заплатити високу ціну" за недостатню закупівлю американського експорту, якщо він переможе на виборах 5 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що заява політика пролунала під час його виступу на мітингу у Пенсильванії - одному зі "штатів, що вагаються".

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"Скажу вам ось що: Європейський Союз звучить так мило, так приємно, чи не так? Усі милі маленькі європейські країни, які об’єднуються... Вони не купують наші машини. Вони не купують нашу продукцію сільського господарства. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити високу ціну", - сказав Трамп.

Варто додати, що раніше він також пообіцяв, у разі перемоги на виборах, запровадити 10-відсоткові мита на імпорт з усіх країн і 60-відсоткові мита на імпорт з Китаю.

Вибори у США / Інфографіка: Главред

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку листопада відбудуться вибори президента США. У Штатах побоюються, що республіканець Дональд Трамп спробує змінити їхні результати на свою користь, якщо зазнає поразки. Уже зараз його союзники почали закладати основу для цього.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

Крім того, згідно з результатами опитування, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах.

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