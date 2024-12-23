Війська Кім Чен Ина не допоможуть Путіну: Сотник назвав три причини

Північні корейці дуже погано підготовлені та швидко вирушають на "концерт до Кобзона".

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Кім Чен Ин не допоможе Путіну на Курщині, вважає Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Армія КНДР погано підготовлена

Північнокорейські військові швидко "згорають"

Існує три причини, через які Кім Чен Ин не допоможе Путіну

Північна Корея відправила до РФ своїх військових, і країна-агресор Росія кинула їх у бій у Курській області, де ЗСУ проводять військову операцію. Однак навіть допомога північнокорейців не допомогла армії РФ вибити українських військових з Курщини. Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник пояснив, чому зусилля Кремля не увінчалися успіхом.

За його словами, північні корейці дуже погано підготовлені.

"М'ясо" хороше, "смажиться" швидко. Вони такі, швидко кобзоновані. Тому скільки північнокорейських солдатів туди не кидай, вони згорають швидко", - сказав Сотник в інтерв'ю Главреду.

Ще одна проблема полягає в тому, що російським окупантам складно комунікувати з військовими КНДР через мовний бар'єр.

"З північними корейцями дуже погана комунікація: у них з російською мовою ніяк, а у росіян - з корейською ніяк. Там "твоя моя не розуміти". Яка там усвідомлена битва", - зазначив журналіст.

"Також не треба забувати, що "русскій мір" - нацисти, ось і північних корейців вони сприймають відповідно. Не буду вимовляти це слово, ви й так усе прекрасно розумієте. Тому "жировик" Путіну не допоможе", - додав Сотник.

Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, що буде з війною в Україні:

Участь військ КНДР у війні РФ проти України - останні новини

Північна Корея готується розгорнути додаткові війська в Росії та надати Кремлю військову техніку, зокрема дрони-камікадзе. Про це повідомляють розвідувальні служби Південної Кореї.

Повідомляється, що наразі кількість жертв серед військових КНДР на війні в Україні оцінюють зараз у приблизно 1100 осіб. При цьому не уточнюється - йдеться про загиблих чи поранених, або загалом про санітарні та літальні втрати разом.

Як пише The Wall Street Journal, Північна Корея розширила виробництво зброї та значно збільшила постачання боєприпасів до Росії. В обмін на це КНДР отримує гроші і нафту від Кремля.

Як повідомляв Главред, КНДР могла передати Росії балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2 (KN-15). Цей крок може бути частиною прагматичної стратегії КНДР для перевірки ефективності своїх ракет у бойових умовах.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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