Угорці не стануть змішаною расою: прем'єр Орбан виступив з різкою ультраправою промовою

Віктор Орбан / колаж УНІАН

Угорський прем'єр Віктор Орбан публічно виступив з ультраправою теорією ‒ мовляв, він проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Про це повідомляє британське видання Guardian.

"Ми [угорці ‒ Главред] не змішана раса. І ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан. Більше того, Орбан додав - мовляв, ті країни, де "змішуються європейці і неєвропейці", більше не є націями в принципі.

Як кажуть угорські експерти, Орбан роками виступав зі схожими заявами. Але вперше висловився в різко ультраправих термінах.

Угорський прем'єр здійснив такий виступ у своїй показовій щорічній промові в Бейлі-Тушнаді (Румунія). Тут він раніше виступав з основними політичними ідеями та ідеологічними напрямками. Вісім років саме тут він погрожував побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

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Нагадаємо, прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко розкритикував заяву Орбана про неефективність європейських санкцій, введених проти Росії. Він заявив, що європейську економіку вбивають не санкції, а гібридна війна РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність максимального санкційного обмеження пересування поза Росією всіх, хто входить в політичне і військове оточення президента РФ.

Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито зайняв "неправильну позицію у війні", яку почав Путін проти України. Він заявив, що Європі не потрібно було ставати на бік України, а необхідно було стати "між Росією і Україною".

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