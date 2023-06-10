"Велосипед сепаратизму винайдений Путіним": експерт розповів, як створити "БНР"

Ополченцям дуже потрібно зайняти Бєлгород. Вони повинні зайти хоча б у передмістя обласного центру.

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Роман Світан розповів про створення "БНР" в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот, відкриті джерела

Російським ополченцям потрібно зайняти Бєлгород, щоб далі почав створюватися політичний та інформаційний супровід руху. При цьому вони просто можуть повторити дії російського диктатора на Донбасі в 2014 році, адже "велосипед сепаратизму" вже винайдений Володимиром Путіним і його оточенням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, знадобиться вирішити питання з поповненням ополчення, люди будуть проходити перевірку. А ось проблем зі зброєю не буде, адже "у військторгах його повно".

"Танки в Білгородській області стоять під кожним кущем. Знайдеться й інше потрібне озброєння (...) Для того, щоб відправитися в бік Бєлгорода, слід створити бригаду – близько 2-3 тисяч осіб, які отримають повний арсенал озброєнь з військторгів. Вони будуть боротися за створення Бєлгородської народної республіки", - сказав військовий експерт.

При цьому, на думку Світана, ополченцям дуже потрібно зайняти Бєлгород.

"Вони повинні зайти хоча б в передмістя обласного центру, далі буде створюватися політичний та інформаційний супровід руху. Навіть не треба нічого вигадувати - велосипед сепаратизму винайдений Путіним і його оточенням. Треба повторити дії Путіна та його оточення щодо створення так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Один в один", - вважає він.

При цьому, на його думку, ніхто не скаже добровольцям, що вони в чомусь неправі.

"Росію наздожене бумеранг. Самовизначення жителів Бєлгородської області буде позитивно сприйнято світовою спільнотою, оскільки подібні рухи свого часу затвердив Путін щодо так званих "ДНР" і "ЛНР", - резюмував військовий експерт.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Що відбувається в Бєлгородській області РФ

Легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Бєлгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії та хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Бєлгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області й знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Бєлгородщині, сіра зона вже майже 10 квадратних кілометрів. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Бєлгородщині, діяльність ополченців фіксують у новій Таволжанці.

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