Окупанти спробують просунутися на Луганському напрямку, щоб видавити наші війська, вважає Світан.

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Світан розповів про осінні атаки Росії по Україні / колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скріншот: відео Youtube

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, які сценарії готує Росія проти України на осінь.

"Російські війська спробують утриматися на сухопутному коридорі, але вже розуміють, що нічого не вийде. Тому вони готуються відходити до Криму з Херсонського напрямку і йти на Донбас із Запорізького напрямку. Росіяни спробують утриматися в Криму по лінії трьох переходів - Перекопу, Чонгара і Арабатської стрілки", - вважає Світан.

Також він додав, що на східному фронті росіяни спробують утриматися по лінії фронту від Маріуполя на північ - Маріуполь, Волноваха, Донецьк, Горлівка, Попасна, можливо, Лисичанськ і до Куп'янська.

"Крім того, спробують просунутися на Луганському напрямку, щоб видавити наші війська за Сіверський Донець, за Оскол, і взяти Лиман. Однак на Куп'янсько-Лиманському напрямку у них нічого не вийде, оскільки немає потрібних сил і засобів", - додав експерт.

До осені противник спробує залишити за собою рубіж з півночі на південь - Куп'янський напрямок, Сватове, Кремінна, Лисичанськ, Попасна, Бахмут, Горлівка, Донецьк, Волноваха та Маріуполь, підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз щодо завершення війни в Україні:

Атака Росії по Україні

Нагадаємо, що у ніч на 27 липня на Хмельниччині гриміли вибухи. Перший заступник начальника військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін повідомив, що уламки збитих ворожих ракет впали в населених пунктах Хмельницького району.

Стало відомо, звідки й коли РФ готова бити ракетами. РФ використовувала хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками і носіями, зазначила Наталія Гуменюк.

Українців попередили про загрозу ракетного удару, бо РФ підняла в повітря 12 літаків. У Вінницькій області уже було чути вибухи. За попередніми даними, вони були пов’язані з роботою ППО.

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