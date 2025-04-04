Скандальний польський чиновник зробив черговий випад у бік України.

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У Польщі захотіли отримати одеський порт / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Скандальний польський політик відзначився черговою заявою

Колодзейчак неодноразово виступав проти України

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща повинна купити або орендувати порт в Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря і експортувати через нього зерно.

Він заявив, що це його власна ідея. Але на цьому він не зупинився: політик захотів, щоб Україна надала "півмільйона гектарів для польських тваринницьких компаній", пише polsatnews.

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Крім того, за словами Колодзейчака, у разі вступу України до ЄС її громадянам слід ввести 10-річну заборону на інвестування в агропродовольчий сектор Польщі.

До слова, Колодзейчак раніше підтримував польських аграріїв, які блокували кордон, щоб українська агропродукція не проходила через Польщу. Також, за даними ЗМІ, він намагався зірвати переговори з Україною з цього питання.

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Як повідомляв Главред, українських біженців у Польщі, які не працюють і не платять податки, можуть позбавити соціальних виплат. Ініціативу висунув мер Варшави Рафал Тшасковський, а прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею і заявив, що уряд розгляне це питання.

Крім того, українські чоловіки призовного віку, які проживають у Польщі, почали отримувати підроблені листи з вимогою з'явитися до мобілізаційного пункту для служби в ЗСУ. Листи нібито розсилало польське Управління у справах іноземців, однак відомство спростувало свою причетність і заявило, що це інформаційна провокація.

Також Польща посилить заходи щодо іноземців, які скоюють злочини. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що порушників будуть негайно депортувати. Він доручив розробити план швидкого реагування, а нові заходи почнуть діяти вже найближчими днями.

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Хто такий Міхал Колодзейчак? Міхал Колодзейчак - польський фермер, політик, засновник і президент суспільно-політичного руху Agrounia. Депутат польського сейму 10-го скликання. З 2023 року державний секретар у Міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі, пише Вікіпедія.

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