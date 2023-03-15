У Латвії зробили дивну заяву про вступ України до НАТО

За словами прем'єра Латвії, перемога України все одно залишить Росію повністю цілою, з незмінними імперіалістичними нахилами.

НАТО, Україна / УНІАН

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що Україна тільки після завершення війни повинна стати членом НАТО з усіма витікаючими гарантіями безпеки.

За словами прем'єра, це допоможе запобігти новій війні РФ проти сусідніх країн, пише Financial Times.

"Тривають військові дії, ніхто в НАТО не стане всерйоз розглядати питання про включення України, оскільки це негайно втягне весь НАТО у війну, яку Росія веде в Україні. Але в кінцевому підсумку, при нашій спільній і непохитній підтримці, Україна доб'ється своїх цілей", - заявив він.

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За словами прем'єра Латвії, перемога України все одно залишить Росію повністю цілою, з незмінними імперіалістичними нахилами, під управлінням агресивного і автократичного уряду.

"Єдиний варіант стримування Росії - це повний вступ звільненої України до альянсу НАТО з усіма гарантіями безпеки, що випливають звідси", - заявив Каріньш.

Він підкреслив, що гарантії будуть важливі не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії змінить свій курс найближчим часом. Однак ми можемо гарантувати, що якими б не були її наміри, вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів", - додав він.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року після оголошення главою країни-агресора РФ Путіна анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО. Київ розраховує на інтеграцію в Альянс за прискореною процедурою

Президент Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини 2 жовтня виступили на підтримку шляху України до НАТО. Вони закликали Альянс збільшити військову підтримку держави. Також лідери зажадали від Росії виведення військ з території України.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що США підтримують прагнення України вступити до НАТО. За його словами, двері Альянсу залишаються відкритими для Києва. Але рішення щодо євроатлантичної інтеграції Києва мають підтримати всі 30 країн.

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