У Німеччині пообіцяли надати притулок росіянам-ухильникам

У Німеччині пообіцяли надати притулок російським ухильникам / колаж фото Вікіпедія , з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін оголосив в РФ мобілізацію. Росіяни вже почали отримувати повістки, а багато хто намагається виїхати з країни. На тлі цього всього в Німеччині заявили, що готові надати притулок російським дезертирам, які хочуть втекти від участі у війні. Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Bloomberg.

Надавати притулок обіцяють ухильникам, яким загрожують жорсткі репресії. Отримати його можна буде після того, як росіянин виступить проти режиму Путіна.

"Той, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування",-додала Фезер.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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