"Умови можуть погіршитися": США закликали американців негайно залишити Україну

США закликали своїх громадян залишити Україну / Радіо Свобода

Посольство США в Україні звернулося до своїх громадян із закликом негайно залишити країну на тлі війни з Росією, йдеться в релізі дипустанови у четвер, 14 липня.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо наразы це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Також дипломати закликали громадян США уникати масових зібрань і організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових в будь-якій точці України, включаючи західні регіони.

У посольстві оприлюднили інструкцію на випадок ракетного удару росіян:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття. Якщо в будинку або будівлі, перейдіть на самий нижній рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і прорізів;

якщо ви знаходитесь на вулиці, негайно шукайте укриття в міцній конструкції; якщо це неможливо, ляжте і закрийте голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо летить ракета або дрон будуть перехоплені, падаючі уламки становлять значний ризик;

після обстрілу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в основних новинних агентствах.

"Ситуація з безпекою на всій території України вкрай нестабільна, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї обізнаності про безпеку", - зазначили в американському посольстві.

Поставки зброї від США

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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