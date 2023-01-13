Буде новий посилений раунд: навесні можуть початися важкі бої в Україні - NYT

Захід допомагає Україні підготуватися до потужного контрнаступу ЗСУ або наступу Росії цієї весни.

Навесні посиляться бойові дії на фронті / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Вже цієї весни Росія може піти в новий наступ. Підготуватися до цього українським військовим допомагає Захід. Про це повідомляє New York Times.

Відразу кілька країн вирішили надати Україні важке озброєння. Таким чином, можна вважати, що ЗСУ готуються до посилення бойових дій. Там також не виключають, що Україна піде в контрнаступ вже взимку або відразу після "брудної" пори навесні.

"Росія також говорить про весняний наступ, сказав високопоставлений представник Західної розвідки, і Україна "не хоче, щоб вони перевели подих" між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, західні партнери дійсно нададуть Україні танки, щоб ЗСУ досягли значних успіхів на фронті. Захід також не виключає, що наступ Росії може почати раніше весни, наприклад, в річницю війни – в лютому.

За даними експерта з оборони Камілли Гранд, саме мобілізація в РФ підштовхнула захід до серйозних роздумів про передачу Україні танків.

Україна отримає танки Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти відзначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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