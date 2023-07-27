Пароль "жіночий спорт": Пригожин тримав гарем в готелі в Петербурзі — ЗМІ

Зустрічі Євген Пригожин проводив в готелі Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Василівському острові.

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Євген Пригожин тримав гарем у Петерберзі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин тримав гарем в спеціальному готелі на Василівському острові в Петербурзі.

Він вважав за краще зустрічатися з дівчатами не багатьом старше 18 років. При цьому часто зустрічі бували лише один раз, позбавляючи їх невинності, йдеться в матеріалі The Insider.

Одна з "наложниць" Пригожина 22-річна Саша розповіла, як у 18 років продала свою невинність Пригожину за 40 тисяч рублів. За її словами, справа була в 2019 року, а невинність їй запропонувала продати її знайома ровесниця, якій дуже були потрібні гроші, тому що мати вигнала її з дому.

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"Вона запитала, чи не хочу я продати свою невинність за 40 тисяч рублів, а вона б тоді отримала комісію. Я така: А давайте, — хоча мені-то самій не настільки гроші потрібні були", — розповіла Саша.

При цьому звідниця пояснила їй, що невинність потрібно буде підтвердити в клініці Согаза, назвавши на ресепшині пароль "жіночий спорт".

"Через кілька днів після перевірки мене відправили в готель - Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Василівському острові. Мені здається, там завжди були якісь кімнати заброньовані для нього і дівчаток і завжди були якісь люди, які їх курирували. Там були дівчатка, яким він платив за секс по 5 тисяч рублів. Вони-то мені і розповіли, що це Пригожин. Вони тоді чекали його вже кілька днів", — розповіла росіянка.

Подробиці зустрічей Пригожина в гаремі

При цьому співрозмовниця видання Саша також розповіла інтимні деталі її зустрічі з Пригожиним.

"У повному шоці я вирушила в кімнату готелю і чекала його. Він почав стукати не в ті двері, подумав, що я йому не відкриваю, і розсердився. А потім зрозумів, що це він помилився. Потім він сказав, що була дівчинка, яка йому так і не відкрила. Все було дуже швидко, у нього дуже маленький член, в якому ще якісь кульки під шкірою. Коли він йшов, сказав мені: "будь добріше". Тому що у мене був такий зніяковілий вираз обличчя. Навіть для мого божевільного характеру продавати цноту Пригожину - це перебір", - розповіла вона.

За словами Саші, Пригожин шукав незайманих і називав їх "шампуньки".

"Як мені потім розповіли, у нього є бзік на цьому — позбавляти невинності. А "шампуньки" - за аналогією з шампунями в готелі: відкриваєш і викидаєш. Гроші він просто залишив стопкою на стільці, 100 тисяч: 40 я повинна була взяти собі, 60 тисяч віддати сутенерці", — розповіла вона.

У свою чергу джерело видання повідомило про те, що Пригожин замовляв собі відразу багато різних дівчат трохи старше 18-ти.

"Займався сексом без презерватива: вважав, що так обмінюється енергією, рідинами, як би отримує від них заряд бадьорості. У нього взагалі багато своїх дивацтв, наприклад, під крайньою плоттю у нього вшиті "супутники". Це така модна тема у деяких чоловіків, особливо на зоні, коли всякі предмети зашивають туди. Вважається, що це повинно зробити з чоловіка статевого гіганта і що жінки від цього шаленіють. Насправді жінкам це болісно і неприємно", — додав він.

Раніше колишній співробітник КДБ висунув несподівану версію про те, що Пригожин вже убитий. Фото Євгена Пригожина, які нещодавно з'явилися в мережі, не дають відповідей на питання, вважає Сергій Жирнов.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо чуток про переговорах з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Глава ГУР безпосередньо не відповів, Чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

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