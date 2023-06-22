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У Путіна готові підірвати ЗАЕС, і тоді Захід піде війною на Росію - Сотник

Андрій Ганчук
22 червня 2023, 14:07 оновлено 22 червня, 14:23
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На Заході розглядають сценарій, за якого Польща і країни Балтії введуть свій миротворчий контингент в Україну на допомогу Києву, вважає Олександр Сотник.
Сотник, ЗАЕС
Якщо Росія підірве Запорізьку АЕС, Захід почне свою військову операцію - Сотник / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Кремль спробує підірвати всі об'єкти, які замінували окупанти країни-агресора Росії. Йдеться про Кримський Титан і Запорізьку АЕС. У разі теракту на ЗАЕС Захід відповість Москві прямою військовою операцією за участю деяких країн НАТО, серед яких можуть бути Польща та країни Балтії. Про це заявив журналіст, публіцист і головний редактор SotnikTV Олександр Сотник.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кремль, як і в ситуації з Каховською ГЕС, може влаштувати підрив Кримського титану і Запорізької АЕС.

"Скажу дуже неприємну аксіому - Кремль підірве все, що заміновано. Принаймні, Москва спробує це зробити. Все відбудеться так само, як і з Каховською ГЕС", - вважає Сотник.

За його словами, Захід у разі вибуху Росією Запорізької атомної електростанції ймовірно вирішить здійснити пряме втручання у війну в Україні.

Дивіться відео, в якому Сотник розповів, що робитиме Захід, якщо Росія підірве ЗАЕС:

"Так, тому я дуже сподіваюся, що Захід нарешті зніме маску, мордочку заклопотаності, і дасть Кремлю адекватну відповідь. Давно закликаю західний світ відповідати і не боятися. Напевно, Захід нічому не навчила історія з Каховською ГЕС. Я не знаю, чи стане вибух на заводі в Армянську приводом для застосування 5-ї статті НАТО, проте вибух на Запорізькій АЕС, безумовно, до цього призведе. Думаю (Захід, - ред.), наважиться. Тоді вже не буде жодних правил і обмежень. Все буде зірвано", - зазначив Сотник.

Також він додав, що серед країн, миротворчі війська яких могли б бути введені на територію України – Латвія, Естонія, Литва і Польща.

"Такі розмови були. Колишній генеральний секретар НАТО Расмуссен вже обмовився, що Польща і країни Балтії готові ввести свій контингент військ на територію України. Вважаю, це один з тих варіантів, які розглядаються і можуть бути реалізовані.", - підкреслив Олександр Сотник.

Загроза підриву Росією Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що країна-агресор Росія хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції. За його словами, метою таких дій Москви може стати дестабілізація обстановки в країні, щоб змусити Київ піти на умови Путіна щодо завершення війни.

20 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що окупанти Росії додатково замінували Запорізьку АЕС. За його словами, існує певна загроза, оскільки росіяни замінували ставок-охолоджувач станції.

22 червня президент Володимир Зеленський сказав, що розвідка України отримала інформацію, згідно з якою окупант Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Відомості передані країнам-партнерам.

Інші новини:

Запорізька АЕС Олександр Сотник війна Росії та України
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