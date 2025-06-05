Трамп налаштований вороже: у NYT дізналися, як він ставиться до Путіна і Зеленського

Президент США до Путіна переважно ставиться "з великою повагою", а ось із лідером України ситуація інакша.

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Трамп розчарований і Путіним, і Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем"

До Путіна президент США відчуває "велику повагу"

Президент США Дональд Трамп розчарований як главою Кремля Володимиром Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським. Утім, особливу ворожість він відчуває саме до українського колеги. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем", який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Утім, у розмовах із радниками він визнає, що опір Зеленського зрозумілий, адже той воює проти ворога, "який, схоже, має намір і далі бомбити".

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Водночас до Путіна глава Білого дому переважно ставиться "з великою повагою", хоча інколи висловлює розчарування.

Журналісти The New York Times підкреслюють, що раніше Трамп вважав, що його "дуже хороші стосунки" з російським диктатором допоможуть швидко завершити війну. Тепер глава Білого дому на власному досвіді переконався, "наскільки обмежений важіль впливу США" - особливо з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

У статті підкреслюється, що Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Також Трамп відмовляється підтримати двопартійний законопроект Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

"Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському диктатору два тижні, щоб той продемонстрував ознаки прогресу", - ідеться в статті.

Наразі Трамп хоче заручитися підтримкою Путіна в укладенні ядерної угоди з Іраном, бо "зрозумів, що в цьому питанні ми маємо однакову позицію".

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Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Спеціальний посланник президента США генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Кремля, який затягує процес мирних переговорів з Україною.

Президент США Дональд Трамп готовий прийняти запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести мирні переговори між лідерами Росії та України. Однак є умова, а саме - за столом переговорів мають сидіти президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

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