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У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом

Маріна Фурман
3 червня 2025, 15:06
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Пєсков оцінив можливість зустрічі двох лідерів із російським диктатором.
У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом
Чи можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна? / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Пєскова:

  • Зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа найближчим часом малоймовірна
  • Якщо потрібно, то контакт Путіна з Трампом може бути організовано оперативно

Зустріч президента України Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчим часом малоймовірна. Про це у вівторок, 3 червня, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Найближчим часом навряд чи можлива зустріч Путіна, Трампа і Зеленського", - заявив Пєсков.

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При цьому він зазначив, що контакт Путіна з Трампом може бути організовано оперативно, якщо це буде потрібно. Однак, поки таких домовленостей немає.

Пєсков також додав, очікувати негайних проривів на переговорах між Росією та Україною б неправильно. Водночас, за його словами, між сторонами досягнуто певних домовленостей, які мають важливе значення та підлягатимуть реалізації.

Речник Путіна підкреслив, що питання компромісів з боку Росії є предметом переговорів з Україною і не підлягає публічному обговоренню.

У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом, але є умови.

А от зустріч американського президента Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна може не відбутися до кінця 2025 року, заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог говорив, що зустріч трьох лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія).

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Дмитро Пєсков
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