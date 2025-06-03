'Трамп став посміховиськом': через Путіна президент США опинився у глухому куті

Трамп опинився у двозначній ситуації. Він боїться вводити санкції проти Путіна і Росії й усіляко відтягує цей момент. Але скоро вже не зможе це відкладати.

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Через Путіна президент США опинився у глухому куті/ Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Основні тези Олещука:

Трамп опинився у двозначній ситуації і перетворився на посміховисько через Путіна

Президент США не хоче запроваджувати санкції проти РФ і Путіна й відтягує цей момент

Але скоро Трампу доведеться зробити вибір

У президента США Дональда Трампа не увірветься терпець по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна, і той ще довго буде взірцем для наслідування для американського президента.

Трамп внаслідок своєї політики опинився у двозначній ситуації. Про це свідчать висловлювання низки американських сенаторів, зокрема Ліндсі Грема. Причому йдеться саме про сенаторів-республіканців, що для Трампа є найбільш цікавим моментом, бо на це він мусить зважати. Таку думку висловив політолог, викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Петро Олещук в інтерв’ю Главреду.

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Авторитет Трампа дуже підривається через його заяви спершу про те, що він нібито завершить війну за 24 години, а потім – за сто днів, про те, що він довіряє Путіну, і той хоче миру, а потім – що Путін миру не хоче.

Ситуація для Трампа зараз складна. З одного боку, він не хоче накладати жодні санкції на Путіна, а з іншого – постійно цими санкціями погрожує.

Політолог зазначає, що зараз Трампу доводиться переконувати власних сенаторів і конгресменів, що слід зачекати ще два тижні й поки не вводити такі санкції.

"Але це лише стає предметом для жартів, оскільки Трамп вже втретє обіцяє через два тижні відреагувати на дії Путіна, але вже втретє нічого не робить. Усе це перетворює Трампа і його погрози на адресу Путіна на посміховисько", – каже Олещук.

За словами Олещука, поки що Трамп намагається вирішити цю проблему шляхом гучних заяв про те, що "Путін збожеволів", "Путін пошкодує", "Путін бавиться з вогнем", "Путін навіть не уявляє, від чого Трамп врятував Росію". Політолог зазначає, що певний час це працюватиме і рятуватиме Трампа, але вже в червні сенатори перейдуть до голосування законопроекту про санкції, і от тоді Трамп опиниться у двозначній ситуації.

"По-перше, коли процес почне рухатися без ініціативи Трампа, це покаже, що він втрачає контроль над власною партією. По-друге, Трамп буде змушений вирішувати, блокувати цей законопроєкт чи підтримати: підтримати – означає перейти до відкритого протистояння з Путіним, заблокувати – це розписатися у власній слабкості. Своєю вірою і заявами про те, що він швидко досягне результату в спілкуванні з Путіним, Трамп загнав себе в глухий кут. Напевно, він зараз сподівається, що все якось саме вирішиться, а він нічого не буде робити, крім вигляду, що все йде за планом. Але зараз це не спрацює.

Тож на даному етапі Трамп робить вигляд, що контролює ситуацію, але насправді це не так – він опинився в пастці, яку сам собі створив і яку за ним захлопнув Путін.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України і Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп вперше відреагував на удари СБУ по аеродромах РФ – стало відомо, що він сказав. США прокоментували атаку дронів на Росію і заявили про необхідність завершення війни.

Також раніше повідомлялося, що Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо України – Білий дім назвав умову. Президент Туреччини раніше запропонував можливість організувати переговори у форматі "четвірки": Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін.

Нагадаємо, стало відомо, чому Трамп затягує із санкціями проти РФ. Відмова від санкцій може стати черговим ударом по авторитету Трампа, зазначає політолог Петро Олещук.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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