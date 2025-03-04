Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

Російський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн на переговорах у Кремлі обговорили напад Росії на територію України. Про це повідомляють росЗМІ.
"Ми розуміємо ситуацію в Росії. Ми повністю підтримуємо спецоперацію в Україні. І я впевнено можу сказати: перемога буде за вами", - заявив Мін Аун Хлайн.
Також він заявив, що "завдяки зусиллям Росії ми рухаємося до багатополярності, але західні країни почали цьому протидіяти".
"Саме тому ми й отримали ситуацію в Україні", - зазначив Мін Аун Хлайн.
Дивіться відео заяви представника М'янми:
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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна разом із Великою Британією можуть зіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими".
Україна без американської допомоги здатна воювати з РФ ще щонайменше півроку, пише Financial Times. Однак навіть за сценарію посиленої допомоги з боку Європи, триматися буде складно.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на саміті ЄС 6 березня вимагатиме ухвалення рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну. У разі відмови він погрожує заблокувати підсумкові висновки саміту.
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М'янма
М'янма - держава в Південно-Східній Азії, розташована в західній частині півострова Індокитай. Країна з 1962 року перебувала під управлінням військових. У квітні 2008 року Державна рада оголосила нову конституцію М'янми. Її основний принцип - "дисциплінована, процвітаюча демократія". За цією конституцією чверть депутатських місць у парламенті М'янми резервується за військовими. 2021 року стався військовий переворот, здійснений збройними силами М'янми, і виконувачем обов'язків президента призначено віцепрезидента М'їн Шве (з 1 лютого 2021 року по 22 липня 2024 року). Нині чинним фактичним лідером М'янми є Мін Аун Хлайн.
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