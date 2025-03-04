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Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи

Руслана Заклінська
4 березня 2025, 16:42
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Демократи планують протестні акції під час виступу Дональда Трампа, обговорюють як радикальні, так і стримані методи.
Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи
Демократи протестуватимуть проти Трампа / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Демократи планують демонстрації під час виступу Дональда Трампа у Конгресі
  • Демократи обурені політикою Трампа щодо України, ЛГБТК+ спільноти та економічними рішеннями
  • Форми протесту – від символічних жестів до можливого зриву промови

Законодавці-демократи планують протестні акції під час виступу президента США Дональда Трампа в Конгресі. Частина демократів налаштована на радикальні кроки, аж до зриву промови, тоді як партійне керівництво закликає до стриманості. Про це пише Axios.

Як повідомляє видання із посиланням на власні джерела, серед демократів точаться дискусії щодо форми протесту. Серед ідей, які обговорюють демократи, є використання символічних предметів під час виступу Трампа. Однією з пропозицій є принесення в зал кишенькових екземплярів Конституції США на знак того, що президент порушує законодавство, а також плакатів із критичними гаслами.

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Серед найбільш обурливих моментів для демократів – рішення Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні. За їхніми словами, президент тим самим фактично підтримує політику Кремля. Деякі законодавці планують одягнути жовто-блакитні аксесуари – краватки, шарфи або значки – на знак підтримки України.

"Безумовно, є багато виборців, які дійсно хочуть, щоб демократи зруйнували ситуацію, і є... виборці, які вважають, що це просто грає йому на руку", - зазначив один із демократів Палати представників.

Демократи також засуджують різкі заяви Трампа щодо трансгендерів, які він робив у попередніх виступах. Однією з форм протесту може стати демонстративний вихід із зали у момент, коли президент почне говорити на цю тему.

За даними Axios, обговорюється ідея принести до Конгресу коробки з яйцями або навіть порожні упаковки, щоб символічно продемонструвати наслідки економічної політики Трампа та зростання цін.

Жінки-демократи можуть одягнути рожеве – як знак протесту проти сексистських висловлювань президента, а афроамериканські законодавці розглядають чорний колір одягу як символ похмурого майбутнього, яке вони пов’язують із політикою адміністрації Трампа.

"Незалежно від того, чи носимо ми рожеве, чи чорне, чи жовто-блакитне, ми всі висловлюємо наше невдоволення цією адміністрацією", - зазначила представниця демократів Стейсі Пласкетт.

Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Деякі демократи закликають колег до більш стриманої тактики – повної відмови від оплесків та будь-яких реакцій під час виступу президента. У той же час лідери Демократичної партії наголошують на важливості масової присутності в Конгресі, щоб показати силу опозиції.

"Що важливіше, так це наша спільна робота та тиск на трьох республіканців, щоб зробити правильні речі для всіх", - додала конгресвумен Стейсі Пласкетт.

Виступ Трампа у Конгресі 4 березня - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що у вівторок, 4 березня, зробить важливу заяву. У соцмережі Truth Social він пообіцяв "розповісти все, як є".

Згодом Трамп змінив свої плани щодо виступу в Конгресі, повідомив радник з нацбезпеки Майк Волц. Спочатку президент планував оголосити про угоду з Україною щодо мінералів, яка мала бути підписана 8 березня. Волц зазначив, що ця угода була важливою для американських платників податків.

Як повідомляв Главред, президент США призупинив усі майбутні поставки американської військової допомоги Україні, щоб змусити Володимира Зеленського до переговорів із Росією.

Рішення ухвалили на нараді за участі віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета. Військова допомога буде розморожена, якщо Київ продемонструє "сумлінну готовність" до переговорів.

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Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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