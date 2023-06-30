США не можуть точно визначити, де знаходиться Пригожин та 'вагнерівці'

Джон Кірбі на брифінгу розповів про деталі перебування ПВК "Вагнер" із їх ватажком.

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США не знають, де знаходиться Пригожин / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео Telegram

Влада США зараз не має достатньої інформації про місцезнаходження ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та його найманців, які брали участь у заколоті в РФ.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його місцезнаходження", - про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі також додав, що у США не мають чіткого уявлення про те, де знаходиться Пригожин або всі його бойовики.

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"Заслання" Пригожина у Білорусь

Нагадаємо, що у Росії Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців". Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною. Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

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